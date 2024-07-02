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Posted Сегодня, 17:37

Published Сегодня, 17:37

Modified Сегодня, 17:37

Updated Сегодня, 17:37

В Ростове и области прогнозируется жара свыше +40 градусов

Экстренное оповещение выпустили в Ростове из-за жары в +42 градуса

2 июля 2024, 17:37
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове и области прогнозируется жара свыше +40 градусов
В Ростове и области прогнозируется жара свыше +40 градусов, оповещение об этом выпустила городская администрация.

Синоптики предупреждают, что с 4 по 6 июля в Ростове-на-Дону и области температура воздуха достигнет +40 — +42 градусов. Осадков не ожидается. На небе будет переменная облачность. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.

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В период сильной жары ростовчан просят избегать перегревов и обезвоживания организма. В случае экстренных ситуаций, нужно звонить по единому номеру 112.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Ростовской области в июле. Столбики термометров перевалят за +40 градусов по всему югу России.

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