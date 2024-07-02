Экстренное оповещение выпустили в Ростове из-за жары в +42 градуса

В период сильной жары ростовчан просят избегать перегревов и обезвоживания организма. В случае экстренных ситуаций, нужно звонить по единому номеру 112.



Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Ростовской области в июле. Столбики термометров перевалят за +40 градусов по всему югу России.