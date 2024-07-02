Экстренное оповещение выпустили в Ростове из-за жары в +42 градуса

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
Синоптики предупреждают, что с 4 по 6 июля в Ростове-на-Дону и области температура воздуха достигнет +40 — +42 градусов. Осадков не ожидается. На небе будет переменная облачность. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.
В период сильной жары ростовчан просят избегать перегревов и обезвоживания организма. В случае экстренных ситуаций, нужно звонить по единому номеру 112.
Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Ростовской области в июле. Столбики термометров перевалят за +40 градусов по всему югу России.