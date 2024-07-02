Ещё один донской депутат примет участие в спецоперации

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
О том, что он будет участвовать в специальной военной операции в качестве добровольца, депутат рассказал на церемонии открытия памятника воинам России в поселке Молодежном Каменского района в День ветеранов боевых действий.
«Почему я решил пойти на СВО? Прошу не искать каких-то объяснений из области конспирологических теорий. Обоснование очень простое. Родина меня вскормила и воспитала. Теперь пришло время отдать ей воинский долг. Злопыхатели спрашивают, а есть ли у меня необходимая подготовка? Спешу разочаровать их — есть! Я служил в погранвойсках КГБ СССР и такую подготовку не забудешь», — заявил Андрей Курносов.
К слову, ранее он же помогал военнослужащим из Ростовской области.
Службу на Артемовском направлении в ДНР сегодня проходит депутат Законодательного Собрания Дмитрий Суворов. В специальной военной операции также участвовал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» донского парламента Максим Гелас. А депутат ЗС РО Борис Гуркин неоднократно выезжал в зону проведения СВО в качестве врача-волонтера.