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Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

Ещё один донской депутат примет участие в спецоперации

Ещё один донской депутат примет участие в спецоперации

2 июля 2024, 18:18
Фото: rostov.er.ru
О своём решении заявил депутат Законодательного Собрания Ростовской области от «Единой России» Андрей Курносов.

О том, что он будет участвовать в специальной военной операции в качестве добровольца, депутат рассказал на церемонии открытия памятника воинам России в поселке Молодежном Каменского района в День ветеранов боевых действий.

«Почему я решил пойти на СВО? Прошу не искать каких-то объяснений из области конспирологических теорий. Обоснование очень простое. Родина меня вскормила и воспитала. Теперь пришло время отдать ей воинский долг. Злопыхатели спрашивают, а есть ли у меня необходимая подготовка? Спешу разочаровать их — есть! Я служил в погранвойсках КГБ СССР и такую подготовку не забудешь», — заявил Андрей Курносов.

К слову, ранее он же помогал военнослужащим из Ростовской области.

Службу на Артемовском направлении в ДНР сегодня проходит депутат Законодательного Собрания Дмитрий Суворов. В специальной военной операции также участвовал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» донского парламента Максим Гелас. А депутат ЗС РО Борис Гуркин неоднократно выезжал в зону проведения СВО в качестве врача-волонтера.

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