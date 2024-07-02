Как ограничили автокредиты в России с 1 июля

При этом размер дохода и количество свободных средств в рублях не имеют значения. Человек с доходом 50 тысяч рублей, который выживает после выплаты кредита в 25 тысяч рублей, и успешный IT-специалист или топ-менеджер с зарплатой в 500 тысяч и ипотекой в бизнес-классе, который спокойно распоряжается оставшимися 250 тысячами рублей, находятся в одинаковых условиях.