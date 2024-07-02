rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Автокредиты существенно ограничили в РФ с 1 июля

Как ограничили автокредиты в России с 1 июля

2 июля 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney

Автокредиты существенно ограничили в РФ с 1 июля

В России стало сложнее получить автокредит тем, у кого высокий показатель долговой нагрузки, сообщают «Новые известия».

Издание пишет, что Центральный банк ввел дополнительные надбавки для клиентов с высокой долговой нагрузкой, которые тратят на выплаты кредитов более 50% своих доходов. Это означает, что банкам становится менее выгодно выдавать кредиты таким клиентам: им приходится либо повышать процентные ставки, либо отказывать в выдаче.

При этом размер дохода и количество свободных средств в рублях не имеют значения. Человек с доходом 50 тысяч рублей, который выживает после выплаты кредита в 25 тысяч рублей, и успешный IT-специалист или топ-менеджер с зарплатой в 500 тысяч и ипотекой в бизнес-классе, который спокойно распоряжается оставшимися 250 тысячами рублей, находятся в одинаковых условиях.

Издание пишет, что покупка автомобиля в кредит по текущим рыночным ставкам может казаться либо необдуманным решением, либо острой необходимостью в надежном транспортном средстве, которое избавит от частых ремонтов.

Ростовчане увеличили спрос на автомобили в кредит
Узнать подробнее

Например, компания «АвтоВАЗ» предлагает приобрести Lada Granta в базовой комплектации Classic за 911 тысяч рублей. При внесении 50% от суммы покупки (455,5 тысяч рублей) первоначальным взносом и рассрочке на 5 лет по ставке 21,4% годовых ежемесячный платеж составит 13654 рубля. В итоге переплата по кредиту составит 363,74 тысяч рублей, и общая стоимость автомобиля составит 1,275 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Ростовская область потратит почти 120 миллионов на пожарные машины.

Читайте также:
Таможенники отправили на нужды СВО конфискованный в Таганроге автомобильВ Таганроге на видео попал момент ДТП, в котором водитель на скорости сбил ребенкаАвтомобиль каршеринга вертикально провалился в яму на дороге в Ростове
#Илья Протвинов#Общество
Подпишитесь
Стало известно, сколько продержится страшная жара в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:53
Экс-сотрудники крупной сети в Ростове два года брали откаты за поставки овощей
Вчера, 19:37
«Газпром» в Ростове требует в суде остановить строительство ТЦ на площади Ленина
Вчера, 19:18
Около 10% жителей Ростовской области живут за чертой бедности
Вчера, 18:37
Проект канатной дороги в Ростове направили на доработку
Вчера, 18:27
Укравший у банков 87 миллионов житель Ростова пойдет под суд
Вчера, 18:02