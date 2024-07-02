Как ограничили автокредиты в России с 1 июля

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Издание пишет, что Центральный банк ввел дополнительные надбавки для клиентов с высокой долговой нагрузкой, которые тратят на выплаты кредитов более 50% своих доходов. Это означает, что банкам становится менее выгодно выдавать кредиты таким клиентам: им приходится либо повышать процентные ставки, либо отказывать в выдаче.
При этом размер дохода и количество свободных средств в рублях не имеют значения. Человек с доходом 50 тысяч рублей, который выживает после выплаты кредита в 25 тысяч рублей, и успешный IT-специалист или топ-менеджер с зарплатой в 500 тысяч и ипотекой в бизнес-классе, который спокойно распоряжается оставшимися 250 тысячами рублей, находятся в одинаковых условиях.
Издание пишет, что покупка автомобиля в кредит по текущим рыночным ставкам может казаться либо необдуманным решением, либо острой необходимостью в надежном транспортном средстве, которое избавит от частых ремонтов.
Например, компания «АвтоВАЗ» предлагает приобрести Lada Granta в базовой комплектации Classic за 911 тысяч рублей. При внесении 50% от суммы покупки (455,5 тысяч рублей) первоначальным взносом и рассрочке на 5 лет по ставке 21,4% годовых ежемесячный платеж составит 13654 рубля. В итоге переплата по кредиту составит 363,74 тысяч рублей, и общая стоимость автомобиля составит 1,275 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что Ростовская область потратит почти 120 миллионов на пожарные машины.