Магнитная буря уровня G1 стремительно надвигается на Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Магнитная буря будет бушевать территории Ростова-на-Дону около девяти часов. Возмущения магнитосферы начнутся 3 июля ближе к 21.00 мск. Пик активности придется на 00.00. В это время начнется слабая буря уровня G1. Ее сила составит пять баллов из девяти возможных. Возбуждение геомагнитного поля снизится к ночи.
Воздействие прекратится 4 июля примерно в шесть утра. На протяжении этого времени могут возникать незначительные колебания в электросети, изменения в поведении мигрирующих животных и в самочувствии людей. Жители Дона могут испытывать повышение артериального давления и ухудшение общего состояния здоровью.