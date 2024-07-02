Магнитная буря уровня G1 стремительно надвигается на Ростов-на-Дону

Воздействие прекратится 4 июля примерно в шесть утра. На протяжении этого времени могут возникать незначительные колебания в электросети, изменения в поведении мигрирующих животных и в самочувствии людей. Жители Дона могут испытывать повышение артериального давления и ухудшение общего состояния здоровью.