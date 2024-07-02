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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Магнитная буря уровня G1 стремительно надвигается на Ростов-на-Дону

Магнитная буря уровня G1 стремительно надвигается на Ростов-на-Дону

2 июля 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney
Магнитная буря уровня G1 стремительно надвигается на Ростов-на-Дону
3 и 4 июля Ростов-на-Дону накроет магнитная буря уровня G1. Пик активности придется на ночь, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитная буря будет бушевать территории Ростова-на-Дону около девяти часов. Возмущения магнитосферы начнутся 3 июля ближе к 21.00 мск. Пик активности придется на 00.00. В это время начнется слабая буря уровня G1. Ее сила составит пять баллов из девяти возможных. Возбуждение геомагнитного поля снизится к ночи.

Воздействие прекратится 4 июля примерно в шесть утра. На протяжении этого времени могут возникать незначительные колебания в электросети, изменения в поведении мигрирующих животных и в самочувствии людей. Жители Дона могут испытывать повышение артериального давления и ухудшение общего состояния здоровью.

В Ростовской области ожидается возбуждение магнитосферы в начале июля
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Ранее синоптик Вильфанд предупредил об аномальной жаре в июле в Ростовской области.

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