Новый фонтан заработал в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Рядом с Музыкальным театром продолжается масштабная реконструкция. Планируется, что на площади перед театром появится пять фонтанов: четыре — на фасадной стороне и один большой светомузыкальный — со стороны Богатяновского спуска.
Во вторник, 2 июля, в тестовом режиме запустили один из фонтанов на фасадной части.
Все работы у Музтеатра должны завершить до текущего года.
Ранее сообщалось, что фонтан «Атланты» на Театральной площади в Ростове станет светомузыкальным после реставрации. Сейчас рабочие проводят капитальный ремонт чаши бассейна и фигур. Запустить фонтан обещают к весне следующего года.