rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Фото для иллюстрации

Новый фонтан заработал в центре Ростова-на-Дону

2 июля 2024, 15:47
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Перед Музыкальным театром на улице Большая Садовая заработал в тестовом режиме фонтан, сообщают в соцсетях горожане.

Рядом с Музыкальным театром продолжается масштабная реконструкция. Планируется, что на площади перед театром появится пять фонтанов: четыре — на фасадной стороне и один большой светомузыкальный — со стороны Богатяновского спуска.

Во вторник, 2 июля, в тестовом режиме запустили один из фонтанов на фасадной части.

Фото для иллюстрации
Видео: Telegram-канал «Че по Ростову?»

Все работы у Музтеатра должны завершить до текущего года.

Ранее сообщалось, что фонтан «Атланты» на Театральной площади в Ростове станет светомузыкальным после реставрации. Сейчас рабочие проводят капитальный ремонт чаши бассейна и фигур. Запустить фонтан обещают к весне следующего года.

Читайте также:
В воздухе в Ростовской области выявили повышенную концентрацию ксилолаВ Ростове-на-Дону запретят парковку возле Перинатального центра«Газпром» в Ростове требует в суде остановить строительство ТЦ на площади Ленина
#Виктория Прутковская#Город#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Ростовчан травят ксилолом, пока зэки чинят трамваи
Сегодня, 15:19
Ресторан на левом берегу в Ростове заплатит 320 тысяч рублей за «Седую ночь»
Сегодня, 15:16
Половина проб воды в Ростовской области не соответствует гигиеническим нормам
Сегодня, 14:15
Магнитная буря уровня G1 стремительно надвигается на Ростов-на-Дону
Сегодня, 10:39
Стоимость платных парковок изменится в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:26
Ростовчане предупредили о риске кишечной палочки в родниках
Сегодня, 09:20