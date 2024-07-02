Охотничьи ружья для стрельбы по дронам передала Ростовская область на СВО

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Всего доставили 20 двустволок и пятизарядных ружей, их передали военнослужащим. При этом подобное оружие не входит в штатный список вооружения бойцов.
Однако в нем есть потребность, так как оно помогает уничтожать беспилотники. Ружья эффективны за счет разлета дроби.
Замглавы региона Вадим Артемов сообщил, что был разработан способ, который позволяет жителям региона передавать свои ружья. Он выразил уверенность в том, что данная партия вооружения станет началом множества других.
Отмечается, что военнослужащим также передали патроны. Для того, чтобы оказать помощь и передать ружье, необходимо обратиться в Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии региона.
Ранее стало известно, что гражданских жен бойцов спецоперации могут приравнять к законным в донском регионе.
До этого парламентарий Госдумы Бородай рассказал о необходимых условиях для завершения СВО.