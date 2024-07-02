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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Стоимость квартир в новостройках Ростова-на-Дону выросла на 25% за год

Подорожали на четверть: стало известно, почем теперь продают новостройки в Ростове

2 июля 2024, 08:53
Фото: 1MI
Стоимость квартир в новостройках Ростова-на-Дону выросла на 25% за год

Квартиры в новостройках Ростова-на-Дону подорожали на 25% за год

В Ростове-на-Дону за последний год стоимость квадратного метра жилья в новостройках увеличилась на четверть, сообщает «Яндекс Недвижимость».

В июне цена за «квадрат» на рынке первичного жилья увеличилась на 0,1%, достигнув отметки 141 тысяча рублей. За последний год стоимость в новых жилых комплексах города стала больше на 25%. В июне средняя стоимость квартиры в новостройках составила 6 миллионов рублей.

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В крупных городах России количество предложений на рынке новостроек сократилось в среднем на 5,9%. Это произошло из-за увеличенного спроса на строящееся жилье перед завершением программы льготной ипотеки.

Топ-3 городов с самыми высокими ценами за квадратный метр оказался следующим: Москва (349 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (244 000 р/кв.м), Казань (212 000 р/кв.м).

Ранее эксперт рассказал, что будет после отмены льготной ипотеки.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Недвижимость#Ипотека#Цены#Новостройки
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