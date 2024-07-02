Подорожали на четверть: стало известно, почем теперь продают новостройки в Ростове

В июне цена за «квадрат» на рынке первичного жилья увеличилась на 0,1%, достигнув отметки 141 тысяча рублей. За последний год стоимость в новых жилых комплексах города стала больше на 25%. В июне средняя стоимость квартиры в новостройках составила 6 миллионов рублей.