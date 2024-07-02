Подорожали на четверть: стало известно, почем теперь продают новостройки в Ростове

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:57
В июне цена за «квадрат» на рынке первичного жилья увеличилась на 0,1%, достигнув отметки 141 тысяча рублей. За последний год стоимость в новых жилых комплексах города стала больше на 25%. В июне средняя стоимость квартиры в новостройках составила 6 миллионов рублей.
В крупных городах России количество предложений на рынке новостроек сократилось в среднем на 5,9%. Это произошло из-за увеличенного спроса на строящееся жилье перед завершением программы льготной ипотеки.
Топ-3 городов с самыми высокими ценами за квадратный метр оказался следующим: Москва (349 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (244 000 р/кв.м), Казань (212 000 р/кв.м).
Ранее эксперт рассказал, что будет после отмены льготной ипотеки.