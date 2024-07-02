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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Больше половины проб воды из водопроводов в Ростовской области не соответствует нормативам

Половина проб воды в Ростовской области не соответствует гигиеническим нормам

2 июля 2024, 14:15
Фото: 1MI
Больше половины проб воды из водопроводов в Ростовской области не соответствует нормативам
Больше половины проб воды из водопроводов в Ростовской области не соответствует нормативам, следует из годового отчета Роспотребнадзора.

В прошлом году надзорное ведомство проанализировало пробы воды из водопроводов в разных регионах страны. В десятках из них специалисты выявили несоответствие проб воды гигиеническим нормативам. Так, превышение уровня санитарнохимических показателей зафиксировано в Ростовской области. 50,92% проб воды, взятых в регионе, не соответствуют нормативам.

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Отдельно отмечается, что удельный вес сульфатов в пробах воды в Ростовской области составил 30,24%. Жесткость воды во всех взятых пробах достигла 100%.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о смертельной опасности родников в Ростове.

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