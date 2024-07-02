Половина проб воды в Ростовской области не соответствует гигиеническим нормам

В прошлом году надзорное ведомство проанализировало пробы воды из водопроводов в разных регионах страны. В десятках из них специалисты выявили несоответствие проб воды гигиеническим нормативам. Так, превышение уровня санитарнохимических показателей зафиксировано в Ростовской области. 50,92% проб воды, взятых в регионе, не соответствуют нормативам.