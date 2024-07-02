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Published Сегодня, 18:00

Modified Сегодня, 18:00

Updated Сегодня, 18:00

Пожар охватил частный дом на улице Циолковского в Ростове

Появились кадры крупного пожара в частном секторе Ростова

2 июля 2024, 18:00
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
Пожар охватил частный дом на улице Циолковского в Ростове

Крупный пожар тушат в частном секторе в Ростове-на-Дону

Пожар охватил частный дом на улице Циолковского в Ростове, подробностями его тушения поделились в управлении МЧС и администрации города.

Пожар в частном доме на Циолковского вспыхнул вечером 2 июля. Дым от возгорания был виден за несколько километров от эпицентра. Огонь распространился на площади в 225 квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В тушении задействовали пять пожарных автоцистерн, расчет спасателей и две водовозки. Также туда прибыл замглавы администрации Ростова по вопросам ГО и ЧС Алексей Потешкин.

Тушение пожара в частном доме на Циолковского в РостовеТушение пожара в частном доме на Циолковского в Ростове
Тушение пожара в частном доме на Циолковского в Ростове
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

К настоящему времени пожар удалось локализовать.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее полицейский автозак сгорел на трассе в Ростовской области.

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