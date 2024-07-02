Появились кадры крупного пожара в частном секторе Ростова

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Пожар в частном доме на Циолковского вспыхнул вечером 2 июля. Дым от возгорания был виден за несколько километров от эпицентра. Огонь распространился на площади в 225 квадратных метров.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В тушении задействовали пять пожарных автоцистерн, расчет спасателей и две водовозки. Также туда прибыл замглавы администрации Ростова по вопросам ГО и ЧС Алексей Потешкин.
К настоящему времени пожар удалось локализовать.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее полицейский автозак сгорел на трассе в Ростовской области.