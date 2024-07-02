Ресторан на левом берегу в Ростове заплатит 320 тысяч рублей за «Седую ночь»

Российское авторское общество готово пойти на мировое соглашение с ООО «Ю-Парк», владеющим рестораном «Портовый» в Ростове. Спор между сторонами возник из-за соблюдения авторских прав на песни. В ресторане без соглашения прозвучали несколько популярных песен российских исполнителей, например, «Седая ночь», «По барам» и другие.