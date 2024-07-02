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Updated Сегодня, 15:18

Фото для иллюстрации

Ресторан на левом берегу в Ростове заплатит 320 тысяч рублей за «Седую ночь»

2 июля 2024, 15:16
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации

Ресторан на левом берегу в Ростове заплатит больше 300 тысяч за русские песни

Спор из-за нарушения авторских прав на песни может завершиться мировым соглашением в Ростове, следует из данных арбитражного суда.

Российское авторское общество готово пойти на мировое соглашение с ООО «Ю-Парк», владеющим рестораном «Портовый» в Ростове. Спор между сторонами возник из-за соблюдения авторских прав на песни. В ресторане без соглашения прозвучали несколько популярных песен российских исполнителей, например, «Седая ночь», «По барам» и другие.

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За использование песен Российское авторское общество потребовало от владельцев ресторана 640 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил требование истца, взыскав с ООО «Ю-Парк» 320 тысяч рублей.

Но ответчик с этим решением не согласился, подав апелляцию. «Ю-Парк» указал, что его должным образом не уведомили о судебном разбирательстве. Сумму компенсации он посчитал несправедливой.

На предстоящем судебном заседании 18 июля стороны постараются прийти к мировому соглашению.

Ранее Puma подала в суд на ростовских предпринимателей из-за бренда.

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