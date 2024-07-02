Ростовчан травят ксилолом, пока зэки чинят трамваи

Роспотребнадзор опубликовал годовой доклад. В нем в числе прочего содержатся данные о качестве атмосферного воздуха в регионах России. Так, в прошлом году в 20 субъектах, в том числе в Ростовской области, зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. В среднем по стране доля проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) за девять лет выросла в семь раз.