Ростовчан травят ксилолом, пока зэки чинят трамваи

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Утром 2 июля под Ростовом на платном участке трассе М-4 «Дон» загорелся полицейский автозак. Водители пытались помочь потушить машину. Но обычные огнетушители не помогли. Ликвидировать огонь смогли спасатели.
Позже в управлении МЧС сообщили, что площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Никто из полицейских и спасателей во время пожара не пострадал.
Что стало причиной возникновения огня, не уточняется.
Директор департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня рассказал Donnews, что пятеро заключенных взяли на работу в «Ростовскую транспортную компанию». Она занимается обслуживанием троллейбусов, трамваев и электробусов.
Компания подписала соглашение о сотрудничестве с исправительной колонией №10. Известно, что один из заключенных будет работать в «РТК» шиномонтажником, другие четверо — слесарями.
Заключенных будут забирать с территории колонии в восемь часов утра. Рабочий день продлится до пяти часов вечера. Предусмотрен обеденный перерыв. Питание предоставит новым сотрудникам работодатель. Заключенным будут выплачивать зарплату, как и обычным сотрудникам.
В планах у «РТК» взять на работу еще пять сотрудников колонии.
Роспотребнадзор опубликовал годовой доклад. В нем в числе прочего содержатся данные о качестве атмосферного воздуха в регионах России. Так, в прошлом году в 20 субъектах, в том числе в Ростовской области, зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. В среднем по стране доля проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) за девять лет выросла в семь раз.
В Ростовской области специалисты выявили в воздухе повышенную концентрацию ксилола. Это вещество попадает в атмосферу с промышленными выбросами. Ксилол применяют как растворитель в лакокрасочной промышленности, в производстве синтетического каучука и других отраслях. Пары ксилола при высоких концентрациях вредно влияют на нервную систему человека, вызывают раздражение кожи и слизистой оболочки глаз.
В Роспотребнадзоре отметили, что в сентябре 2023 года в федеральную программу «Чистый воздух» дополнительно включили 29 городов «с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха». В список таких городов попали Ростов-на-Дону и Новочеркасск.