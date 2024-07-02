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Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Главные новости Ростовской области 2 июля

Ростовчан травят ксилолом, пока зэки чинят трамваи

2 июля 2024, 15:19
Фото: 1MI
Главные новости Ростовской области 2 июля
Автозак загорелся на трассе в Ростовской области, тем временем заключенных наняли для ремонта общественного транспорта, а Роспотребнадзор нашел в воздухе в регионе опасные вещества.

Полыхающий автозак

Утром 2 июля под Ростовом на платном участке трассе М-4 «Дон» загорелся полицейский автозак. Водители пытались помочь потушить машину. Но обычные огнетушители не помогли. Ликвидировать огонь смогли спасатели.

Позже в управлении МЧС сообщили, что площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Никто из полицейских и спасателей во время пожара не пострадал.

Что стало причиной возникновения огня, не уточняется.

Появилось видео полыхающего полицейского автозака под Ростовом
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Работники из мест не столь отдаленных

Директор департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня рассказал Donnews, что пятеро заключенных взяли на работу в «Ростовскую транспортную компанию». Она занимается обслуживанием троллейбусов, трамваев и электробусов.

Компания подписала соглашение о сотрудничестве с исправительной колонией №10. Известно, что один из заключенных будет работать в «РТК» шиномонтажником, другие четверо — слесарями.

Заключенных будут забирать с территории колонии в восемь часов утра. Рабочий день продлится до пяти часов вечера. Предусмотрен обеденный перерыв. Питание предоставит новым сотрудникам работодатель. Заключенным будут выплачивать зарплату, как и обычным сотрудникам.

В планах у «РТК» взять на работу еще пять сотрудников колонии.

Заключенные будут чинить троллейбусы и трамваи в Ростове-на-на-Дону
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Опасный воздух

Роспотребнадзор опубликовал годовой доклад. В нем в числе прочего содержатся данные о качестве атмосферного воздуха в регионах России. Так, в прошлом году в 20 субъектах, в том числе в Ростовской области, зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. В среднем по стране доля проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) за девять лет выросла в семь раз.

В Ростовской области специалисты выявили в воздухе повышенную концентрацию ксилола. Это вещество попадает в атмосферу с промышленными выбросами. Ксилол применяют как растворитель в лакокрасочной промышленности, в производстве синтетического каучука и других отраслях. Пары ксилола при высоких концентрациях вредно влияют на нервную систему человека, вызывают раздражение кожи и слизистой оболочки глаз.

В Роспотребнадзоре отметили, что в сентябре 2023 года в федеральную программу «Чистый воздух» дополнительно включили 29 городов «с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха». В список таких городов попали Ростов-на-Дону и Новочеркасск.

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