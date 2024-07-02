Ростовчане предупредили о риске кишечной палочки в родниках

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Он рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что летом температура повышенная, из-за чего в воде появляются микроорганизмы. Это говорит о загрязненности водоемов.
Речь идет об общих колиформных бактериях, кишечной палочке, энтерококках и колифагах. В случае их попадания в организм через воду, последствия будут зависеть от состояния иммунной системы человека.
Кишечная палочка может вызвать кишечную инфекцию, сопровождающуюся повышенной температурой и болями в животе. Однако стоит отметить, что за последние несколько лет патогенные микроорганизмы, способные вызвать инфекционные заболевания, в родниках Ростова не обнаруживали.
Коржов отметил, что не рекомендуется пить воду из родников, особенно в тёплое время года, когда повышаются температура воздуха и воды, как из поверхностных, так и подземных источников. В жару там активно размножаются микроорганизмы.
Ранее в водоемах на границе с Ростовской областью нашли холероподобный вибрион.