rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Ростовчане предупредили о риске кишечной палочки в родниках

Ростовчане предупредили о риске кишечной палочки в родниках

2 июля 2024, 09:20
Фото: Изображение Midjourney
Ростовчане предупредили о риске кишечной палочки в родниках
В Ростове-на-Дону есть 12 популярных среди горожан родников, но пить воду из них не стоит, сообщил представитель Роспотребнадзора Сергей Коржов.

Он рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что летом температура повышенная, из-за чего в воде появляются микроорганизмы. Это говорит о загрязненности водоемов.

Речь идет об общих колиформных бактериях, кишечной палочке, энтерококках и колифагах. В случае их попадания в организм через воду, последствия будут зависеть от состояния иммунной системы человека.

С 1 июля горячая вода и отопление подорожают в Ростове почти на 10%
Узнать подробнее

Кишечная палочка может вызвать кишечную инфекцию, сопровождающуюся повышенной температурой и болями в животе. Однако стоит отметить, что за последние несколько лет патогенные микроорганизмы, способные вызвать инфекционные заболевания, в родниках Ростова не обнаруживали.

Коржов отметил, что не рекомендуется пить воду из родников, особенно в тёплое время года, когда повышаются температура воздуха и воды, как из поверхностных, так и подземных источников. В жару там активно размножаются микроорганизмы.

Ранее в водоемах на границе с Ростовской областью нашли холероподобный вибрион.

Читайте также:
С 1 июля горячая вода и отопление подорожают в Ростове почти на 10%Коммунальный фонтан забил на Каширской в Ростове после запуска холодной водыВласти Ростова пригрозили прокуратурой «РТС» за срыв сроков подачи горячей воды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Вода#Микроорганизмы#Родники
Подпишитесь
Заключенные будут чинить троллейбусы и трамваи в Ростове-на-на-Дону
Сегодня, 11:21
Магнитная буря уровня G1 стремительно надвигается на Ростов-на-Дону
Сегодня, 10:39
Собственник кинотеатра «Россия» в Ростове-на-Дону избежал банкротства
Сегодня, 10:12
Подорожали на четверть: стало известно, почем теперь продают новостройки в Ростове
Сегодня, 08:53
В Ростовской области услуги такси подорожали на 25%
Сегодня, 08:41
Появилось видео полыхающего полицейского автозака под Ростовом
Сегодня, 08:07