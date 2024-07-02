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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Ростовский айтишник воскресил Сталина

Ростовский айтишник воскресил Сталина

2 июля 2024, 09:43
Фото: Изображение Шедеврум
Ростовский айтишник воскресил Сталина

Ростовский айтишник воскресил Сталина через голограмму

Уроженец Ростова-на-Дону программист Михаил Марцинюк оживил Иосифа Сталина в рамках проекта «Нейрокладбище», сообщил айтишник в телеграм-канале.

IT-специалист Михаил Марцинюк совместно с председателем Совета директоров группы Ritual.ru Олегом Шеляговым создают проект нейрокладбища. Новая технология позволит общаться с умершими родственниками или знаменитостями. Для презентации технологии айтишники воскресили Иосифа Сталина. Специалисты создали голограмму, которая воссоздала образ, речь и манеры государственного деятеля.

Напомним, что портативное устройство ГПНН-01 представляет собой дивайс с встроенной голограммой, видеокамерой и цифровым аватаром. За счет этого приспособления все желающие смогут сохранить память об усопших.

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Ростовские айтишники воскресил Сталина через голограмму
Видео: 1MI

Отметим, что на сегодняшний день желающие уже могут сделать предзаказ. Начальная стоимость участия в проекте составляет 100 тысяч рублей. Однако конечная цена стартует от миллиона рублей.

Ранее стало известно, что власти донской столицы создадут электронное кладбище с сотнями тысяч могил.

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