Ростовский айтишник воскресил Сталина

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:45
IT-специалист Михаил Марцинюк совместно с председателем Совета директоров группы Ritual.ru Олегом Шеляговым создают проект нейрокладбища. Новая технология позволит общаться с умершими родственниками или знаменитостями. Для презентации технологии айтишники воскресили Иосифа Сталина. Специалисты создали голограмму, которая воссоздала образ, речь и манеры государственного деятеля.
Напомним, что портативное устройство ГПНН-01 представляет собой дивайс с встроенной голограммой, видеокамерой и цифровым аватаром. За счет этого приспособления все желающие смогут сохранить память об усопших.
Отметим, что на сегодняшний день желающие уже могут сделать предзаказ. Начальная стоимость участия в проекте составляет 100 тысяч рублей. Однако конечная цена стартует от миллиона рублей.
Ранее стало известно, что власти донской столицы создадут электронное кладбище с сотнями тысяч могил.