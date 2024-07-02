Штраф за недовыпуск автобусов могут ввести для перевозчиков в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Прокуратура предлагает штрафовать перевозчиков, которые выпускают на маршруты меньшее количество автобусов, чем указано в договоре. Исполняющий обязанности прокурора Ростовской области Сергей Капитонов указывает, что в 2023–2024 годах АТП стали чаще нарушать график движения общественного транспорта. На маршрутах выявляют недовыпуск автобусов. Прокуратура зафиксировала десятки таких нарушений.
Для перевозчиков, пойманных на недовыпуске транспорта, предлагают ввести штраф до 15 тысяч рублей. Речи о штрафах для муниципальных АТП не идет.
Ранее жители Ростова потребовали вернуть часть маршрутов с Центрального автовокзала на Старый автовокзал Ростова.