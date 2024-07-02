Штраф за недовыпуск автобусов могут ввести для перевозчиков в Ростовской области

Для перевозчиков, пойманных на недовыпуске транспорта, предлагают ввести штраф до 15 тысяч рублей. Речи о штрафах для муниципальных АТП не идет.



Ранее жители Ростова потребовали вернуть часть маршрутов с Центрального автовокзала на Старый автовокзал Ростова.