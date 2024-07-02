rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:16

Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Фото для иллюстрации

Штраф за недовыпуск автобусов могут ввести для перевозчиков в Ростовской области

2 июля 2024, 17:16
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Штраф для межмуниципальных перевозчиков за недовыпуск транспорта может появиться в Ростовской области, внести такие поправки в областной закон предложил исполняющий обязанности прокурора региона Сергей Капитонов.

Прокуратура предлагает штрафовать перевозчиков, которые выпускают на маршруты меньшее количество автобусов, чем указано в договоре. Исполняющий обязанности прокурора Ростовской области Сергей Капитонов указывает, что в 2023–2024 годах АТП стали чаще нарушать график движения общественного транспорта. На маршрутах выявляют недовыпуск автобусов. Прокуратура зафиксировала десятки таких нарушений.

Жители Ростова-на-Дону жалуются на работу общественного транспорта
Узнать подробнее

Для перевозчиков, пойманных на недовыпуске транспорта, предлагают ввести штраф до 15 тысяч рублей. Речи о штрафах для муниципальных АТП не идет.

Ранее жители Ростова потребовали вернуть часть маршрутов с Центрального автовокзала на Старый автовокзал Ростова.

Читайте также:
Ростовчан травят ксилолом, пока зэки чинят трамваиВ Ростове осудили водителя, по вине которого погибли двое монтажниковВ Минприроды назвали города Ростовской области с самым грязным воздухом
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Ростовчан травят ксилолом, пока зэки чинят трамваи
Сегодня, 15:19
Ресторан на левом берегу в Ростове заплатит 320 тысяч рублей за «Седую ночь»
Сегодня, 15:16
Половина проб воды в Ростовской области не соответствует гигиеническим нормам
Сегодня, 14:15
Магнитная буря уровня G1 стремительно надвигается на Ростов-на-Дону
Сегодня, 10:39
Стоимость платных парковок изменится в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:26
Ростовчане предупредили о риске кишечной палочки в родниках
Сегодня, 09:20