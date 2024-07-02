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Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Организаторы конкурса красоты в Ростове хотят судиться после скандала с моделями

Скандал произошел в Ростове из-за моделей в купальниках на детском конкурсе красоты

2 июля 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney

Организаторы конкурса красоты в Ростове хотят судиться после скандала с моделями

В Ростове-на-Дону разгорелся скандал из-за детского конкурса красоты, на котором участницы позировали в купальниках, сообщает «Газета.ру».

Ростовчан возмутили фото с конкурса «Детская супермодель России», которые появились в соцсетях. Теперь организатор конкурса и генеральный директор компании «Имидж Элит» Михаил Степура рассказал изданию, что в тот день проходили два конкурса красоты, а на фото — участницы «взрослого».

Отмечается, что организаторы хотят найти человека, который сделал эти снимки и распространил.

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Собеседник отметил, что человек сделал несколько фотографий на фоне названия детского конкурса и, по-видимому, разместил их где-то. Он подчеркнул важность пресечения этой волны сразу же и добавил, что если удастся выявить человека, который сделал это специально, необходимо подать на него в суд.

Добавим, что региональная прокуратура начала проверку из-за дефиле конкурсанток в купальниках.

Ранее в Сети появились откровенные снимки финалистки конкурса «Мисс Россия» из Ростова.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дети#Скандал#Конкурс красоты
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