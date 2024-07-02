Скандал произошел в Ростове из-за моделей в купальниках на детском конкурсе красоты

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Ростовчан возмутили фото с конкурса «Детская супермодель России», которые появились в соцсетях. Теперь организатор конкурса и генеральный директор компании «Имидж Элит» Михаил Степура рассказал изданию, что в тот день проходили два конкурса красоты, а на фото — участницы «взрослого».
Отмечается, что организаторы хотят найти человека, который сделал эти снимки и распространил.
Собеседник отметил, что человек сделал несколько фотографий на фоне названия детского конкурса и, по-видимому, разместил их где-то. Он подчеркнул важность пресечения этой волны сразу же и добавил, что если удастся выявить человека, который сделал это специально, необходимо подать на него в суд.
Добавим, что региональная прокуратура начала проверку из-за дефиле конкурсанток в купальниках.
Ранее в Сети появились откровенные снимки финалистки конкурса «Мисс Россия» из Ростова.