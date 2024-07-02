Скандал произошел в Ростове из-за моделей в купальниках на детском конкурсе красоты

Собеседник отметил, что человек сделал несколько фотографий на фоне названия детского конкурса и, по-видимому, разместил их где-то. Он подчеркнул важность пресечения этой волны сразу же и добавил, что если удастся выявить человека, который сделал это специально, необходимо подать на него в суд.