Стали известны точные даты магнитных бурь в Ростовской области в июле

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
Ближайшая магнитная буря ожидается вечером в среду, 3 июля. Он будет слабой, но продолжится еще и 4 числа, после чего ситуация нормализуется.
В течение месяца бурь не ожидается и все будет спокойно, но в конце июля все изменится. Очередную магнитную бурю обещают 28 числа, она сохранится и на следующий день.
Добавим, что магнитных бурь выше уровня G1 в середине лета быть не должно.
Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце и взаимодействием солнечного ветра с магнитосферой Земли, могут оказывать влияние на здоровье человека. Оно может проявляться в ряде симптомов, особенно у людей, чувствительных к изменениям в окружающей среде.
Возможные эффекты включают головные боли и мигрени, повышенную утомляемость, сердечно-сосудистые проблемы, изменения в психическом состоянии, снижение концентрации и когнитивных функций, нарушения сна, а также боли в суставах и мышцах.
Реакция на магнитные бури индивидуальна и может варьироваться в зависимости от состояния здоровья, возраста и других факторов. Влияние магнитных бурь на здоровье до конца не изучено, и научные данные по этому вопросу могут быть противоречивыми.
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