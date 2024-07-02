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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Стали известны точные даты магнитных бурь в Ростовской области в июле

Стали известны точные даты магнитных бурь в Ростовской области в июле

2 июля 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney
Стали известны точные даты магнитных бурь в Ростовской области в июле

Несколько магнитных бурь ожидаются в Ростовской области в июле

В Ростовской области в июле прогнозируют магнитные бури, которые будут в начале и конце месяца, говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Когда будут магнитные бури

Ближайшая магнитная буря ожидается вечером в среду, 3 июля. Он будет слабой, но продолжится еще и 4 числа, после чего ситуация нормализуется.

В течение месяца бурь не ожидается и все будет спокойно, но в конце июля все изменится. Очередную магнитную бурю обещают 28 числа, она сохранится и на следующий день.

Добавим, что магнитных бурь выше уровня G1 в середине лета быть не должно.

Как магнитные бури влияют на человека

Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце и взаимодействием солнечного ветра с магнитосферой Земли, могут оказывать влияние на здоровье человека. Оно может проявляться в ряде симптомов, особенно у людей, чувствительных к изменениям в окружающей среде.

Возможные эффекты включают головные боли и мигрени, повышенную утомляемость, сердечно-сосудистые проблемы, изменения в психическом состоянии, снижение концентрации и когнитивных функций, нарушения сна, а также боли в суставах и мышцах.

Реакция на магнитные бури индивидуальна и может варьироваться в зависимости от состояния здоровья, возраста и других факторов. Влияние магнитных бурь на здоровье до конца не изучено, и научные данные по этому вопросу могут быть противоречивыми.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Магнитные бури#Солнце
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