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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Стоимость платных парковок изменится в Ростове-на-Дону

Стоимость платных парковок изменится в Ростове-на-Дону

2 июля 2024, 12:26
Фото: 1MI
Стоимость платных парковок изменится в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону введут дифференцируемый тариф на платные парковки, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Такие парковки появились в 2016 году, сейчас есть необходимая инфраструктура для 6,6 тысячи мест. Стоимость для водителей составляет 35 рублей в час.

Штраф за неоплату парковки достигает 1, 5 тысячи рублей. Эти средства направляются в дорожный фонд и используются для асфальтирования грунтовых дорог и текущего ремонта дорожного покрытия.

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Для удобства водителей вводится новое правило — парковочный талон, который позволяет оплатить парковку до конца текущего дня, даже после того как автомобиль уже покинул платную зону, а не в течение 15 минут, как это было ранее.

Сейчас рассматривается возможность использования периферийных территорий, а также организации транспортно-пересадочных узлов. Пока определены шесть территорий для этих целей, в том числе железнодорожный вокзал и старый аэропорт.

Изменится тариф — в центре города стоимость будет выше, а на периферийных парковках — ниже. Работа в этом направлении начнется уже в этом году.

Ранее стало известно, что в Ростове разрешат срывать листовки с номеров машин на платных парковках.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Тарифы#Инфраструктура#Платные парковки
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