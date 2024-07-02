Стоимость платных парковок изменится в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Такие парковки появились в 2016 году, сейчас есть необходимая инфраструктура для 6,6 тысячи мест. Стоимость для водителей составляет 35 рублей в час.
Штраф за неоплату парковки достигает 1, 5 тысячи рублей. Эти средства направляются в дорожный фонд и используются для асфальтирования грунтовых дорог и текущего ремонта дорожного покрытия.
Для удобства водителей вводится новое правило — парковочный талон, который позволяет оплатить парковку до конца текущего дня, даже после того как автомобиль уже покинул платную зону, а не в течение 15 минут, как это было ранее.
Сейчас рассматривается возможность использования периферийных территорий, а также организации транспортно-пересадочных узлов. Пока определены шесть территорий для этих целей, в том числе железнодорожный вокзал и старый аэропорт.
Изменится тариф — в центре города стоимость будет выше, а на периферийных парковках — ниже. Работа в этом направлении начнется уже в этом году.
Ранее стало известно, что в Ростове разрешат срывать листовки с номеров машин на платных парковках.