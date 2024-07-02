Уснувший водитель совершил тройное ДТП с двумя погибшими в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Авария произошла во вторник, 2 июля, на дороге между Волгодонском и Ростовом. Водитель уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania.
У фуры от удара выбило переднее левое колесо, в результате чего водитель не справился с управлением и врезался в машину Skoda.
Отмечается, что до приезда скорой погибли два человека. Сейчас на месте находятся сотрудники полиции и устанавливают все обстоятельства.
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До этого один погиб и двое пострадали в лобовой аварии в донском регионе.