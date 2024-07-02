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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Уснувший водитель совершил тройное ДТП с двумя погибшими на Дону

Уснувший водитель совершил тройное ДТП с двумя погибшими в Ростовской области

2 июля 2024, 12:10
Фото: 1MI
Уснувший водитель совершил тройное ДТП с двумя погибшими на Дону
В Ростовской области уснувший водитель спровоцировал аварию, в которой погиб один человек, рассказали в УГИБДД по области.

Авария произошла во вторник, 2 июля, на дороге между Волгодонском и Ростовом. Водитель уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania.

У фуры от удара выбило переднее левое колесо, в результате чего водитель не справился с управлением и врезался в машину Skoda.

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Отмечается, что до приезда скорой погибли два человека. Сейчас на месте находятся сотрудники полиции и устанавливают все обстоятельства.

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До этого один погиб и двое пострадали в лобовой аварии в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погибшие#ДТП#Авария
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