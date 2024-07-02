В Алтайском крае провели фестиваль поэта Роберта Рождественского

На мероприятии состоялась презентация книги «Роберт Рождественский: чужой билет», которую написала его младшая дочь Ксения. Прошли творческие встречи с писателями в библиотеках Новоалтайска, Алейска и Тальменки. Была также представлена литературно-музыкальная программа «Шестидесятники» с участием Екатерины Рождественской и симфонического оркестра краевой филармонии.