В Алтайском крае провели фестиваль поэта Роберта Рождественского

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Фестиваль провели сразу в пяти муниципалитетах региона: Барнауле, Алейске, Тальменке, Новоалтайске и Косихе, пишет inkazan.ru.
В числе гостей и участников были старшая дочь поэта Екатерина Рождественская, народный артист России Дмитрий Певцов, заслуженный артист Республика Карелия Владислав Косарев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов. По словам Андресова, банк поддерживает фестиваль шестой год подряд.
На мероприятии состоялась презентация книги «Роберт Рождественский: чужой билет», которую написала его младшая дочь Ксения. Прошли творческие встречи с писателями в библиотеках Новоалтайска, Алейска и Тальменки. Была также представлена литературно-музыкальная программа «Шестидесятники» с участием Екатерины Рождественской и симфонического оркестра краевой филармонии.
В селе Косиха, где родился поэт, прошли песенный и поэтический фестивали. В завершение мероприятия состоялся концерт Дмитрия Певцова и группы «Певцовъ-оркестр». Артисты исполнили песни из советских фильмов на стихи Роберта Рождественского.