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В Алтайском крае провели фестиваль поэта Роберта Рождественского

В Алтайском крае провели фестиваль поэта Роберта Рождественского

2 июля 2024, 09:08
Фото: 1MI
В Алтайском крае 27 — 30 июня прошел литературный фестиваль известного советского и российского поэта Роберта Рождественского. Мероприятие поддержали ВТБ и банк «Открытие».

Фестиваль провели сразу в пяти муниципалитетах региона: Барнауле, Алейске, Тальменке, Новоалтайске и Косихе, пишет inkazan.ru.

В числе гостей и участников были старшая дочь поэта Екатерина Рождественская, народный артист России Дмитрий Певцов, заслуженный артист Республика Карелия Владислав Косарев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов. По словам Андресова, банк поддерживает фестиваль шестой год подряд.

На мероприятии состоялась презентация книги «Роберт Рождественский: чужой билет», которую написала его младшая дочь Ксения. Прошли творческие встречи с писателями в библиотеках Новоалтайска, Алейска и Тальменки. Была также представлена литературно-музыкальная программа «Шестидесятники» с участием Екатерины Рождественской и симфонического оркестра краевой филармонии.

В селе Косиха, где родился поэт, прошли песенный и поэтический фестивали. В завершение мероприятия состоялся концерт Дмитрия Певцова и группы «Певцовъ-оркестр». Артисты исполнили песни из советских фильмов на стихи Роберта Рождественского.

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