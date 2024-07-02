В ГИБДД предупредили о пробках на трех участках трассы М-4 в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Пробки будут образовываться на 803-м, 983-м и 1006-м километрах трассы М-4. Из-за плотного движения там снизится скоростной режим.
В ГИБДД отмечают, что буквально за два дня на этих участках уже зарегистрировали несколько аварий и происшествий, связанных с незаконной остановкой транспорта, неисправностью машин и выходом из строя охлаждающих систем в авто.
Инспекторы призвали водителей не только быть готовыми к возможным пробкам, но и провести техосмотр авто.
«Заранее планируйте свой маршрут, ознакомившись при этом с прогнозом погоды», — заключили в пресс-службе ГАИ.
Ранее туристы на рейсовом автобусе попали в тройное ДТП в Ростовской области.