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Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Из-за увеличения потока транспорта на Юг на трассе М-4 «Дон» появятся заторы

В ГИБДД предупредили о пробках на трех участках трассы М-4 в Ростовской области

2 июля 2024, 16:12
Фото: 1MI
Из-за увеличения потока транспорта на Юг на трассе М-4 «Дон» появятся заторы
Из-за увеличения потока транспорта на Юг на трассе М-4 «Дон» появятся заторы, предупредили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Пробки будут образовываться на 803-м, 983-м и 1006-м километрах трассы М-4. Из-за плотного движения там снизится скоростной режим.

В ГИБДД отмечают, что буквально за два дня на этих участках уже зарегистрировали несколько аварий и происшествий, связанных с незаконной остановкой транспорта, неисправностью машин и выходом из строя охлаждающих систем в авто.

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Инспекторы призвали водителей не только быть готовыми к возможным пробкам, но и провести техосмотр авто.

«Заранее планируйте свой маршрут, ознакомившись при этом с прогнозом погоды», — заключили в пресс-службе ГАИ.

Ранее туристы на рейсовом автобусе попали в тройное ДТП в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Происшествия
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