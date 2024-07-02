В Ростове-на-Дону запретят парковку возле Перинатального центра

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
В Ротове-на-Дону запретят остановку автомобилей рядом с домом №90 по улице Бодрая. Ограничения введут с 6 июля из-за изменения схемы организации движения и увеличения пропускной способности дороги.
Отметим, что в этом районе находится Перинатальный центр. В дни выписки мам с детьми возле медицинского учреждения образовываются заторы из машин, что мешает проезду другого транспорта.
Ранее в донской столице завершился ремонт Западного моста. Проезд для транспортных средств уже открыт.
До этого ограничили движение в Чкаловском районе. Водители не могут проехать около площади СИТО.