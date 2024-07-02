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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

В Ростове-на-Дону запретят парковку возле Перинатального центра

В Ростове-на-Дону запретят парковку возле Перинатального центра

2 июля 2024, 07:42
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону запретят парковку возле Перинатального центра
В Ростове-на-Дону введут новое ограничение для транспортных средств в районе Перинатального центра, сообщает департамент автомобильных дорог.

В Ротове-на-Дону запретят остановку автомобилей рядом с домом №90 по улице Бодрая. Ограничения введут с 6 июля из-за изменения схемы организации движения и увеличения пропускной способности дороги.

Отметим, что в этом районе находится Перинатальный центр. В дни выписки мам с детьми возле медицинского учреждения образовываются заторы из машин, что мешает проезду другого транспорта.

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Ранее в донской столице завершился ремонт Западного моста. Проезд для транспортных средств уже открыт.

До этого ограничили движение в Чкаловском районе. Водители не могут проехать около площади СИТО.

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