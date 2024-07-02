В Ростовской области иномарка на смерть сбила двух пешеходов

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
ДТП произошло ночью 30 июня в Миллерово Ростовской области. 23-лений водитель автомобиля Hyundai i40 двигался по улице 3-го Интернационала, соблюдая все правила дорожного движения. В это время около дома №32 двое местных жителей решили перейти проезжую часть. Они начали перебегать дорогу на красный сигнал светофора и на них наехала иномарка.
В результате сильного удара оба нарушителя скончались на месте. Одному было 46 лет, а другому 65 лет. Сотрудники полиции уже выясняют все обстоятельства аварии.
Ранее другой водитель выехал на встречную полосу и спровоцировал смертельное ДТП. Авария унесла жизнь человека и еще двое сильно пострадали.