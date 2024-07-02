В Ростовской области иномарка на смерть сбила двух пешеходов

ДТП произошло ночью 30 июня в Миллерово Ростовской области. 23-лений водитель автомобиля Hyundai i40 двигался по улице 3-го Интернационала, соблюдая все правила дорожного движения. В это время около дома №32 двое местных жителей решили перейти проезжую часть. Они начали перебегать дорогу на красный сигнал светофора и на них наехала иномарка.