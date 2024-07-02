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Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

В Ростовской области иномарка на смерть сбила двух пешеходов

В Ростовской области иномарка на смерть сбила двух пешеходов

2 июля 2024, 07:13
Фото: УГИБДД России по Ростовской области
В Ростовской области иномарка на смерть сбила двух пешеходов
В Ростовской области автомобиль сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу на красный сигнал светофора, сообщает региональный УГИБДД.

ДТП произошло ночью 30 июня в Миллерово Ростовской области. 23-лений водитель автомобиля Hyundai i40 двигался по улице 3-го Интернационала, соблюдая все правила дорожного движения. В это время около дома №32 двое местных жителей решили перейти проезжую часть. Они начали перебегать дорогу на красный сигнал светофора и на них наехала иномарка.

В результате сильного удара оба нарушителя скончались на месте. Одному было 46 лет, а другому 65 лет. Сотрудники полиции уже выясняют все обстоятельства аварии.

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Ранее другой водитель выехал на встречную полосу и спровоцировал смертельное ДТП. Авария унесла жизнь человека и еще двое сильно пострадали.

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#Регина Симакова#Ростовская область#ДТП#Миллерово#Транспорт#Авария#Машина#Светофор#Смертельное ДТП#18+#Нарушения#Правила дорожного движения
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