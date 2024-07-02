В Ростовской области услуги такси подорожали на 25%

В Ростове-на-Дону цены еще выше. Горожанину придется отдать 42,86 рубля за километр маршрута. Еще год назад эта сумма ровнялась 32,86 рубля. В Волгодонске проезд значительно дешевле — 27,24 рубля. В Миллерово за услуги такси в среднем нужно заплатить 29,6 рубля, а в Таганроге — в 29,19 рубля за один километр пути.