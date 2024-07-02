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Published Сегодня, 08:41

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Updated Сегодня, 08:43

В Ростовской области услуги такси подорожали на 25%

В Ростовской области услуги такси подорожали на 25%

2 июля 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области услуги такси подорожали на 25%
В Ростовской области значительно увеличились цены на услуги такси. За год стоимость выросла на 25%, сообщает Единая межведомственная информационно-статистическая система.

Согласно данным сервиса, средняя цена за проезд на такси в мае 2023 года по Ростовской области составляла 28,41 рубля за один километр. Уже в мае текущего года это значение выросло до 35,51 рубля. Прирост составляет 24,9% за год.

В Ростове-на-Дону цены еще выше. Горожанину придется отдать 42,86 рубля за километр маршрута. Еще год назад эта сумма ровнялась 32,86 рубля. В Волгодонске проезд значительно дешевле — 27,24 рубля. В Миллерово за услуги такси в среднем нужно заплатить 29,6 рубля, а в Таганроге — в 29,19 рубля за один километр пути.

В Ростовской области резко подорожали сосиски и сардельки
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Ранее стало известно, что свыше 100 тысяч человек в Ростовской области живут в бедности.

До этого местный фермер объяснил рост цен на овощи. Подробнее о сложных условиях выращивания культур в материале RostovGazeta.

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