В воздухе в Ростовской области выявили повышенную концентрацию ксилола

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2023 году зафиксирован в 20 регионах России, в том числе Ростовской области. В среднем по стране доля проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) за девять лет выросла в семь раз.
В прошлом году в Ростовской области специалисты выявили в воздухе повышенную концентрацию ксилола. Это вещество попадает в воздух с промышленными выбросами. Ксилол применяют как растворитель в лакокрасочной промышленности, в производстве синтетического каучука и других отраслях. Пары ксилола при высоких концентрациях вредно влияют на нервную систему человека, вызывают раздражение кожи и слизистой оболочки глаз.
В Роспотребнадзоре отметили, что в сентябре 2023 года в федеральную программу «Чистый воздух» дополнительно включили 29 городов «с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха». В список таких городов попали Ростов-на-Дону и Новочеркасск.
В Минприроды Ростовской области ранее подтверждали, что наиболее остро проблема загрязнения воздуха стоит именно в Ростове и Новочеркасске. В столице региона на качество воздуха наибольшее влияние оказывает транспорт, а в Новочеркасске — заводы и предприятия.