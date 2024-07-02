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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

В атмосферном воздухе в Ростовской области нашли высокое содержание ксилола

В воздухе в Ростовской области выявили повышенную концентрацию ксилола

2 июля 2024, 13:35
Фото: 1MI
В атмосферном воздухе в Ростовской области нашли высокое содержание ксилола
В атмосферном воздухе в Ростовской области нашли высокое содержание ксилола, следует из годового доклада Роспотребнадзора.

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2023 году зафиксирован в 20 регионах России, в том числе Ростовской области. В среднем по стране доля проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) за девять лет выросла в семь раз.

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В прошлом году в Ростовской области специалисты выявили в воздухе повышенную концентрацию ксилола. Это вещество попадает в воздух с промышленными выбросами. Ксилол применяют как растворитель в лакокрасочной промышленности, в производстве синтетического каучука и других отраслях. Пары ксилола при высоких концентрациях вредно влияют на нервную систему человека, вызывают раздражение кожи и слизистой оболочки глаз.

В Роспотребнадзоре отметили, что в сентябре 2023 года в федеральную программу «Чистый воздух» дополнительно включили 29 городов «с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха». В список таких городов попали Ростов-на-Дону и Новочеркасск.

В Минприроды Ростовской области ранее подтверждали, что наиболее остро проблема загрязнения воздуха стоит именно в Ростове и Новочеркасске. В столице региона на качество воздуха наибольшее влияние оказывает транспорт, а в Новочеркасске — заводы и предприятия.

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