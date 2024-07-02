В воздухе в Ростовской области выявили повышенную концентрацию ксилола

В прошлом году в Ростовской области специалисты выявили в воздухе повышенную концентрацию ксилола. Это вещество попадает в воздух с промышленными выбросами. Ксилол применяют как растворитель в лакокрасочной промышленности, в производстве синтетического каучука и других отраслях. Пары ксилола при высоких концентрациях вредно влияют на нервную систему человека, вызывают раздражение кожи и слизистой оболочки глаз.