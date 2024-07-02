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Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Вильфанд рассказал о чрезвычайно знойном июле в Ростовской области

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в июле в Ростовской области

2 июля 2024, 09:19
Фото: 1MI
Вильфанд рассказал о чрезвычайно знойном июле в Ростовской области
На всей территории европейской части России, в том числе и Южном федеральном округи и в Ростовской области в частности, в июле температура воздуха превысит нормальные значения, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперт рассказал, что в регионах Южного федерального округа в июле температура воздуха будет постоянно подниматься выше нормы.

Вильфанд прогнозирует, что, кроме ЮФО, жара также накроет Центральный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округи. В других частях страны погода будет умерено теплой или немного холоднее нормы.

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До этого метеорологи рассказали, как будет меняться климат в Ростовской области. Синоптики узнали, какая погода будет превалировать на территории донского региона через 60 лет.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Погода#Жара#Высокая температура#Температура воздуха#Солнечная погода#Аномальная жара#Лето 2024
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