Вильфанд предупредил об аномальной жаре в июле в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Эксперт рассказал, что в регионах Южного федерального округа в июле температура воздуха будет постоянно подниматься выше нормы.
Вильфанд прогнозирует, что, кроме ЮФО, жара также накроет Центральный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округи. В других частях страны погода будет умерено теплой или немного холоднее нормы.
До этого метеорологи рассказали, как будет меняться климат в Ростовской области. Синоптики узнали, какая погода будет превалировать на территории донского региона через 60 лет.
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