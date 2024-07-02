Заключенные будут чинить троллейбусы и трамваи в Ростове-на-на-Дону

Заключенных будут забирать с территории ИК-10 в 08.00 мск и отвозить в «РТК». Рабочий день заканчивается в 17.00. В график включены обеденные перерывы с предоставлением питания. Заключенным будут выплачивать зарплату, как и обычным сотрудникам.