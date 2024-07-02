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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Заключенные будут чинить троллейбусы в Ростове-на-на-Дону

Заключенные будут чинить троллейбусы и трамваи в Ростове-на-на-Дону

2 июля 2024, 11:21
Фото: 1MI
Заключенные будут чинить троллейбусы в Ростове-на-на-Дону

На работу в «Ростовскую транспортную компанию» приняли пятерых заключенных

В Ростове-на-Дону пятерых заключенных устроили на работу в «Ростовскую транспортную компанию». Об этом рассказал директор департамента транспорта города Вадим Шкабарня изданию Donnews.

«Ростовская транспортная компания», обслуживающая троллейбусы, трамваи и электробусы города подписала соглашение с исправительной колонией №10 о трудоустройстве заключенных. Сразу пять осужденных уже стали сотрудниками компании. Один из заключенный был трудоустроен в качестве шиномонтажника, еще четверо будут работать слесарями.

Заключенных будут забирать с территории ИК-10 в 08.00 мск и отвозить в «РТК». Рабочий день заканчивается в 17.00. В график включены обеденные перерывы с предоставлением питания. Заключенным будут выплачивать зарплату, как и обычным сотрудникам.

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Отметим, что в дальнейшем «РТК» намерено взять на работу еще пятерых заключенных.

На сайте «РТК» говорится, что в настоящий момент численность работников предприятия составляет более 1000 человек. Сама компания входит в число крупнейших транспортных предприятий Ростова-на-Дону.

Ранее в Ростове пытались пронести гаджеты в кондитерских рулетах на территорию следственного изолятора.

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