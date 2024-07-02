Заключенные будут чинить троллейбусы и трамваи в Ростове-на-на-Дону

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
«Ростовская транспортная компания», обслуживающая троллейбусы, трамваи и электробусы города подписала соглашение с исправительной колонией №10 о трудоустройстве заключенных. Сразу пять осужденных уже стали сотрудниками компании. Один из заключенный был трудоустроен в качестве шиномонтажника, еще четверо будут работать слесарями.
Заключенных будут забирать с территории ИК-10 в 08.00 мск и отвозить в «РТК». Рабочий день заканчивается в 17.00. В график включены обеденные перерывы с предоставлением питания. Заключенным будут выплачивать зарплату, как и обычным сотрудникам.
Отметим, что в дальнейшем «РТК» намерено взять на работу еще пятерых заключенных.
На сайте «РТК» говорится, что в настоящий момент численность работников предприятия составляет более 1000 человек. Сама компания входит в число крупнейших транспортных предприятий Ростова-на-Дону.
Ранее в Ростове пытались пронести гаджеты в кондитерских рулетах на территорию следственного изолятора.