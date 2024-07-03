Более 80 тыс жителей Ростовской области остались без воды из-за аварии

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Причиной стал резкий скачок напряжения на «Азовводоканале». Это привело к отключению насосов.
В результате в дома перестала попадать вода.
«Сейчас бригады водоканала запускают систему в ручном режиме, чтобы в кратчайшие время восстановить водоснабжение», — уточнили в администрации.
Добавим, что население города составляет более 80 тысяч человек.
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До этого ростовчан предупредили о риске кишечной палочки в родниках.