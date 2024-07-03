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Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Более 80 тыс жителей Ростовской области остались без воды из-за аварии

Более 80 тыс жителей Ростовской области остались без воды из-за аварии

3 июля 2024, 05:16
Фото: 1MI
В Азове произошла аварийная ситуация, из-за которой местные жители остались без воды, сообщили в городской администрации.

Причиной стал резкий скачок напряжения на «Азовводоканале». Это привело к отключению насосов.

В результате в дома перестала попадать вода.

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«Сейчас бригады водоканала запускают систему в ручном режиме, чтобы в кратчайшие время восстановить водоснабжение», — уточнили в администрации.

Добавим, что население города составляет более 80 тысяч человек.

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До этого ростовчан предупредили о риске кишечной палочки в родниках.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Авария#Водоснабжение
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