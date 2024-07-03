Число малоимущих в Ростове перевалило за 50 тысяч человек

По состоянию на 1 января 2024 года, общее количество малоимущих граждан по городу составляет 51 112 человек. Из них 30 082 человека — это женщины, а 21 030 — мужчины. Детей, попадающих в категорию малоимущих, в Ростове насчитали 27 298. 3 168 человек — это малоимущие ростовчане в возрасте за 60 лет.