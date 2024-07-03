Число малоимущих в Ростове перевалило за 50 тысяч человек

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
По состоянию на 1 января 2024 года, общее количество малоимущих граждан по городу составляет 51 112 человек. Из них 30 082 человека — это женщины, а 21 030 — мужчины. Детей, попадающих в категорию малоимущих, в Ростове насчитали 27 298. 3 168 человек — это малоимущие ростовчане в возрасте за 60 лет.
При этом 14 919 человек — это работающие граждане, чей доход ниже прожиточного минимума. Он в регионе установлен в размере 14,3 тысячи рублей. Еще 6 282 человека — это безработные малоимущие.
Доходы ниже прожиточного минимума зафиксированы у 17 713 семей. Из них у 13 296 есть несовершеннолетние дети.
Ранее сообщалось, что около 10% жителей Ростовской области живут за чертой бедности.