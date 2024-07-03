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Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

В Ростовской области 40-градусная жара прекратится с 7 июля

Дату прекращения 40-градусной жары назвали в Ростовской области

3 июля 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney

В Ростовской области 40-градусная жара прекратится с 7 июля

В Ростовской области с 7 июля уйдет 40-градусная жара, которая ожидается в ближайшие дни, следует из прогнозов.

В региональном УМЧС объявили штормовое предупреждение, оно будет действовать с 4 по 6 июля. В это время ожидается 42-градусная жара.

В воскресенье, 7 июля, температура достигнет +38 градусов. Возможны дожди, а порывы ветра будут составлять пять метров в секунду.

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В начале следующей недели средняя температура составит +34 градуса, а ночью она будет снижаться до +24 градусов.

Добавим, что дождливая погода ожидается и во вторник днем, но ближе к вечеру осадки прекратятся.

Ранее в донской столице провалился асфальт после очень сильного дождя.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Прогноз
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