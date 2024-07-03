Дату прекращения 40-градусной жары назвали в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В региональном УМЧС объявили штормовое предупреждение, оно будет действовать с 4 по 6 июля. В это время ожидается 42-градусная жара.
В воскресенье, 7 июля, температура достигнет +38 градусов. Возможны дожди, а порывы ветра будут составлять пять метров в секунду.
В начале следующей недели средняя температура составит +34 градуса, а ночью она будет снижаться до +24 градусов.
Добавим, что дождливая погода ожидается и во вторник днем, но ближе к вечеру осадки прекратятся.
Ранее в донской столице провалился асфальт после очень сильного дождя.