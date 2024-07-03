ФАС доказало сговор при закупке кроватей в пандемию в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Говорится, что участниками сговора стали управление здравоохранения Ростова, компании «Территория красоты» и «Стармед». Это привело к росту цен на кровати.
По информации управления, организации придумали схему с посредниками для увеличения цены, а управление здравоохранения покупало товар по стоимости, заведомо выше обычной.
Закупали кровати по 216 тысяч рублей, а продавали по 391 тысячи рублей. За счет этой схемы организациям удалось увеличить стоимость контракта на 80%.
Отмечается, что теперь на сторону антимонопольщиков встал суд. Добавим, что кровати закупали для больницы №20.
Ранее кассация подтвердила сговор дорожников в донском регионе на 24 миллиарда рублей.