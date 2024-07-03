rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

ФАС доказало сговор при закупке кроватей в пандемию в Ростове-на-Дону

ФАС доказало сговор при закупке кроватей в пандемию в Ростове-на-Дону

3 июля 2024, 12:56
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону удалось доказать сговор компаний во время закупки медицинских кроватей в период пандемии, рассказали в УФАС по области.

Говорится, что участниками сговора стали управление здравоохранения Ростова, компании «Территория красоты» и «Стармед». Это привело к росту цен на кровати.

По информации управления, организации придумали схему с посредниками для увеличения цены, а управление здравоохранения покупало товар по стоимости, заведомо выше обычной.

Кассация подтвердила сговор дорожников в Ростовской области на 24 млрд рублей
Узнать подробнее

Закупали кровати по 216 тысяч рублей, а продавали по 391 тысячи рублей. За счет этой схемы организациям удалось увеличить стоимость контракта на 80%.

Отмечается, что теперь на сторону антимонопольщиков встал суд. Добавим, что кровати закупали для больницы №20.

Ранее кассация подтвердила сговор дорожников в донском регионе на 24 миллиарда рублей.

Читайте также:
Кассация подтвердила сговор дорожников в Ростовской области на 24 млрд рублейДонское УФАС выявило сговор при закупке топлива для вертолетов таможни«РостовАвтоДор» оштрафовали за картельный сговор на 1,9 млрд рублей
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФАС#Пандемия
Подпишитесь
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за 42-градусной жары
Сегодня, 04:42
Появились кадры крупного пожара в частном секторе Ростова
Вчера, 18:00
Половина проб воды в Ростовской области не соответствует гигиеническим нормам
Вчера, 14:15
Магнитная буря уровня G1 стремительно надвигается на Ростов-на-Дону
Вчера, 10:39
Стоимость платных парковок изменится в Ростове-на-Дону
Вчера, 12:26
Ростовчане предупредили о риске кишечной палочки в родниках
Вчера, 09:20