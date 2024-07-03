Комбайнеры нашли беспилотник в поле в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
При уборке пшеничных полей в хуторе в Морозовском районе Ростовской области обнаружили БПЛА. Комбайнеры приостановили сбор урожая, когда заметили беспилотник самолетного типа посреди поля.
Устройство лежало на «спине» и было сломано. Очевидцы предположили, что там может быть не менее двух килограммов взрывчатки и не рискнули трогать летательный аппарат.
Отметим, что на передней части БПЛА была нарисована морда акулы. По внешнему виду этот беспилотник напоминает созданный украинской компанией аппарат ШАРК, который используется ВСУ для наблюдения и корректировки огня на поле боя. Согласно открытым данным стоимость такого БПЛА может составлять 325 000 долларов США.
Официальной информации о найденном беспилотнике не поступала, она будет уточняться.
Ранее жители Таганрога заметили в небе инверсионные следы. Они напомнили горожанам фейерверк.
До этого над Ростовской областью система ПВО перехватила украинский беспилотник.