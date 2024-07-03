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Posted Сегодня, 17:47

Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 19:13

Updated Сегодня, 19:13

Комбайнеры нашли беспилотник в поле в Ростовской области

Комбайнеры нашли беспилотник в поле в Ростовской области

3 июля 2024, 17:47
Фото: Изображение Шедеврум
Комбайнеры нашли беспилотник в поле в Ростовской области
В Ростовской области при уборке полей обнаружили беспилотный летательный аппарат, сообщает местный телеграм-канал.

При уборке пшеничных полей в хуторе в Морозовском районе Ростовской области обнаружили БПЛА. Комбайнеры приостановили сбор урожая, когда заметили беспилотник самолетного типа посреди поля.

Устройство лежало на «спине» и было сломано. Очевидцы предположили, что там может быть не менее двух килограммов взрывчатки и не рискнули трогать летательный аппарат.

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Видео: Изображение Midjourney

Отметим, что на передней части БПЛА была нарисована морда акулы. По внешнему виду этот беспилотник напоминает созданный украинской компанией аппарат ШАРК, который используется ВСУ для наблюдения и корректировки огня на поле боя. Согласно открытым данным стоимость такого БПЛА может составлять 325 000 долларов США.

Официальной информации о найденном беспилотнике не поступала, она будет уточняться.

Ранее жители Таганрога заметили в небе инверсионные следы. Они напомнили горожанам фейерверк.

До этого над Ростовской областью система ПВО перехватила украинский беспилотник.

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