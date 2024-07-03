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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

В Батайске эвакуировали людей из ТЦ «Оранжерея» после сообщения о минировании

Крупный ТЦ в Батайске экстренно эвакуировали. Что там произошло?

3 июля 2024, 15:39
Фото: 1MI
В Батайске эвакуировали людей из ТЦ «Оранжерея» после сообщения о минировании

В Батайске эвакуировали людей из ТЦ «Оранжерея» после сообщения о минировании

В Батайске посетителей торгового центра «Оранжерея» экстренно эвакуировали, сообщили очевидцы в соцсети.

Вечером 3 июля жители Батайска рассказали, что весь торговый центр «Оранжерея» эвакуировали. На место уже приехали сотрудники экстренных служб. Вероятно, поступило сообщение о минировании здания. В данный момент ожидается прибытие саперов.

Работа торгового центра временно приостановлена. Всех вывели на улицу. На территории «Оранжереи» дежурят пожарные, скорая помощь и машина 112.

Отметим, что сотрудники полиции не давали официальных комментариев по этому поводу.

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Ранее эвакуация произошла в популярном СПА-комплексе под Таганрогом. Всех посетителей и сотрудников экстренно вывели с территории зоны отдыха.

До этого подобная ситуация произошла в Ростове. Всех посетителей ТЦ «Талер» внезапно вывели на улицу.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Эвакуация#Батайск#Эвакуация ТЦ#Работа саперов#Экстренные службы#Саперы#Минирование#Происшествия
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