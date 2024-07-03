Крупный ТЦ в Батайске экстренно эвакуировали. Что там произошло?

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Вечером 3 июля жители Батайска рассказали, что весь торговый центр «Оранжерея» эвакуировали. На место уже приехали сотрудники экстренных служб. Вероятно, поступило сообщение о минировании здания. В данный момент ожидается прибытие саперов.
Работа торгового центра временно приостановлена. Всех вывели на улицу. На территории «Оранжереи» дежурят пожарные, скорая помощь и машина 112.
Отметим, что сотрудники полиции не давали официальных комментариев по этому поводу.
Ранее эвакуация произошла в популярном СПА-комплексе под Таганрогом. Всех посетителей и сотрудников экстренно вывели с территории зоны отдыха.
До этого подобная ситуация произошла в Ростове. Всех посетителей ТЦ «Талер» внезапно вывели на улицу.