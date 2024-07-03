Мошенники стали звать жителей Ростовской области на флюорографию

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
В донском регионе появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками больницы. Они предлагают пройти флюорографию, а для этого записаться через номер телефона. На номер приходит смс с кодом. Если его сообщить мошенникам, то они получат доступ к личному кабинету на Госуслугах или банку.
Минздрав напоминает, что нужно быть бдительными. Для записи на флюорографию в медучреждениях Ростовской области не нужно никому называть никакие сообщения.