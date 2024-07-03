rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

В Ростовской области мошенники воруют данные через запись на флюорографию

Мошенники стали звать жителей Ростовской области на флюорографию

3 июля 2024, 16:42
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области мошенники воруют данные через запись на флюорографию
В Ростовской области мошенники предлагают записаться на флюорографию, после чего воруют личные данные, сообщает региональный Минздрав.

В донском регионе появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками больницы. Они предлагают пройти флюорографию, а для этого записаться через номер телефона. На номер приходит смс с кодом. Если его сообщить мошенникам, то они получат доступ к личному кабинету на Госуслугах или банку.

Минздрав напоминает, что нужно быть бдительными. Для записи на флюорографию в медучреждениях Ростовской области не нужно никому называть никакие сообщения.

Мошенники стали массово обманывать студентов в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее жители Ростовской области отдали кибермошенникам свыше 600 миллионов рублей.

Читайте также:
Мошенники в Ростовской области стали массово «торговать» местами в вузахУкравший у банков 87 миллионов житель Ростова пойдет под судВ Ростовской области пациент больницы убил соседа по палате из-за игры в нарды
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Больница#Мошенники#Медицина#Обман#Обман по телефону#Личные данные#Медучреждения#Злоумышленники#Флюорография
Подпишитесь
Стала известна точная погода на весь июль в Ростовской области
Сегодня, 15:39
Крупный ТЦ в Батайске экстренно эвакуировали. Что там произошло?
Сегодня, 15:39
В Ростове-на-Дону платежи по ипотеке выросли до 48,5 тысячи рублей
Сегодня, 15:13
В Ростове-на-Дону прокуратура нашла нарушения в работе светофоров
Сегодня, 15:01
На море нельзя, в Сибирь: куда можно уехать поездом из Ростова в июле
Сегодня, 14:46
Ростовчане застряли на обесточенном колесе обозрения в жару
Сегодня, 13:35