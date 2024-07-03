Мужчина погиб, попав под пассажирский поезд в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Трагедия произошла на станции «Волгодонская» 2 июля. На путях перегона 47-летний мужчина упал под колеса пассажирского поезда. Резкое торможение состава не помогло избежать трагедии. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Правоохранительные органы рассказали, что причиной смертельного инцидента стало нарушение мужчиной правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заключили в УТ МВД России по СКФО.
В конце июня пассажирский поезд переехал мужчину в Ростове-на-Дону. 43-летний ростовчанин нарушил правила поведения на ЖД-объектах и оказался на путях, после чего угодил под колеса состава.