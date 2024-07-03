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Фото для иллюстрации

Мужчина погиб, попав под пассажирский поезд в Ростовской области

3 июля 2024, 10:30
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
47-летний мужчина погиб под колесами поезда в Ростовской области, сообщили в УТ МВД России по СКФО.

Трагедия произошла на станции «Волгодонская» 2 июля. На путях перегона 47-летний мужчина упал под колеса пассажирского поезда. Резкое торможение состава не помогло избежать трагедии. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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Правоохранительные органы рассказали, что причиной смертельного инцидента стало нарушение мужчиной правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заключили в УТ МВД России по СКФО.

В конце июня пассажирский поезд переехал мужчину в Ростове-на-Дону. 43-летний ростовчанин нарушил правила поведения на ЖД-объектах и оказался на путях, после чего угодил под колеса состава.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#18+#Происшествия
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