На Дону осудили экс-сотрудников ФСИН, из-за которых сбежал заключенный

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
В ходе следствия было установлено, что бывший начальник колонии-поселения допустил побег заключенного. Так, октябре 2022 он вывез осужденного в ночное, нерабочее время на территорию завода, который находился недалеко от Мартыновского района Ростовской области. Там осужденный напился и угнал автомобиль, что считается побегом с места лишения свободы. Он был пойман и возвращен в колонию.
Второй инцидент произошел по вине экс-начальника отдела по воспитательной работе. В ноябре 2022 года он привез заключенного к нему домой для того, чтобы отметить свадьбу родственницы. Сотрудник ФСИН действовал по приказу начальника колонии.
Суд приговорил обоих фигурантов дела к трем годам и девяти месяцам лишения свободы, а также к трем годам условного срока.
Ранее стало известно, что сотрудница налоговой предстанет перед судом за покушение на получение взятки в размере пяти миллионов рублей.