На Дону осудили экс-сотрудников ФСИН, из-за которых сбежал заключенный

В ходе следствия было установлено, что бывший начальник колонии-поселения допустил побег заключенного. Так, октябре 2022 он вывез осужденного в ночное, нерабочее время на территорию завода, который находился недалеко от Мартыновского района Ростовской области. Там осужденный напился и угнал автомобиль, что считается побегом с места лишения свободы. Он был пойман и возвращен в колонию.