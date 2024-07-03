rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 18:32

Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:35

Updated Сегодня, 18:35

На Дону осудили экс-сотрудников ФСИН, из-за которых сбежал заключенный

На Дону осудили экс-сотрудников ФСИН, из-за которых сбежал заключенный

3 июля 2024, 18:32
Фото: 1MI
На Дону осудили экс-сотрудников ФСИН, из-за которых сбежал заключенный
В Ростовской области следствие и суд установили вину двух сотрудников колонии-поселения в побеге осужденных, сообщает региональный Следком.

В ходе следствия было установлено, что бывший начальник колонии-поселения допустил побег заключенного. Так, октябре 2022 он вывез осужденного в ночное, нерабочее время на территорию завода, который находился недалеко от Мартыновского района Ростовской области. Там осужденный напился и угнал автомобиль, что считается побегом с места лишения свободы. Он был пойман и возвращен в колонию.

Второй инцидент произошел по вине экс-начальника отдела по воспитательной работе. В ноябре 2022 года он привез заключенного к нему домой для того, чтобы отметить свадьбу родственницы. Сотрудник ФСИН действовал по приказу начальника колонии.

Заключенные будут чинить троллейбусы и трамваи в Ростове-на-на-Дону
Узнать подробнее

Суд приговорил обоих фигурантов дела к трем годам и девяти месяцам лишения свободы, а также к трем годам условного срока.

Ранее стало известно, что сотрудница налоговой предстанет перед судом за покушение на получение взятки в размере пяти миллионов рублей.

Читайте также:
В Ростовской области пациент больницы убил соседа по палате из-за игры в нардыСотрудница налоговой в Ростове заставила предпринимателя заплатить ей 5 млн рубРесторан на левом берегу в Ростове заплатит 320 тысяч рублей за «Седую ночь»
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Суд#Преступление#ФСИН Ростовской области#Побег зэка#Колония#Колония-поселение#Заключенные#Побег
Подпишитесь
Ростовчане работают, но становятся нищими, а от жары взрываются градусники
Сегодня, 18:22
Комбайнеры нашли беспилотник в поле в Ростовской области
Сегодня, 17:47
Крупный ТЦ в Батайске экстренно эвакуировали. Что там произошло?
Сегодня, 15:39
В Ростове-на-Дону прокуратура нашла нарушения в работе светофоров
Сегодня, 15:01
Ростовчане застряли на обесточенном колесе обозрения в жару
Сегодня, 13:35
На море нельзя, в Сибирь: куда можно уехать поездом из Ростова в июле
Сегодня, 14:46