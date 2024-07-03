На море нельзя, в Сибирь: куда можно уехать поездом из Ростова в июле

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Недавно корреспондент RostovGazeta провел эксперимент и попытался купить билеты на поезд в Сочи. Ему не удалось найти практически ни одного билета на неделю с 8 июля, и на две последующие недели тоже.
На некоторые рейсы можно подать заявку в лист ожидания, однако это вовсе не гарантирует успех в покупке билетов. И если уехать к морю в одиночку еще можно попытаться, то семье из двух и более человек найти свободные места хотя бы в одном вагоне практически невозможно.
Поездом уехать на море относительно просто можно только в середине августа. В это время даже есть возможность выбрать места в купе.
«Мы в этом году, к сожалению, отказались от поездки на море. Планировали ехать на машине, но она сейчас в ремонте. Все забронировано еще с прошлого года. Сели покупать билеты и поняли, что семьей впятером никуда не уедем. Не то что в одном вагоне, а даже в одном поезде», — жалуется ростовчанка Катерина Дрюкова.
Она добавила, что совсем отказываться от отпуска не планирует и подбирает тур, не связанный с морским побережьем.
«Наверное, поедем куда-тот культурно развиваться. Теперь забронировать отель меньшая проблема по сравнению с покупкой билетов на поезд. Сначала они, а потом все остальное», — заключает дончанка.
До августа ждать еще долго, а поезда из Ростова тем временем уходят каждый день. Мы выяснили, где еще можно провести летний отпуск, если отправиться в путешествие по железной дороге.
Например, на неделе с 8 по 14 июля, можно уехать покорять столицу Россию. Правда, в одном из поездов, следующих в Москву, осталось только одно место в плацкартном вагоне. Зато уже следующий предлагает сразу 33 свободных билета в плацкарте и целых 68 в купе. Среди поездов, следующих через Ростов в столицу, встречаются и такие, билетов на которые уже не осталось. Официальный сайт РЖД предлагает желающим оставить заявку на приобретение места в листе ожидания. Но большинство поездов все же имеют несколько десятков свободных билетов.
Любители путешествовать поездом в следующий понедельник могут отправиться в Санкт-Петербург. Из Ростова в город на Неве 8 июля отбывает четыре поезда и в трех из них есть свободные места — от одной койки в плацкарте до почти трех десятков мест, как в купе, так и в плацкартных вагонах.
В эти же даты дончане могут свободно уехать в Казань четырьмя поездами. В каждом из них есть менее 10 свободных мест в плацкарте, около двух десятков билетов продают в купе, а в некоторых поездах можно даже организовать путешествие в СВ втроем и даже вдесятером. Есть свободные места в специальных купе для инвалидов. При этом, чем ближе к концу лета, тем больше в поездах, следующих не к приморским городам, остается нераскупленных билетов.
Немного сложнее придется курортникам, которые предпочитают проводить летний отдых у бюветов с минеральной водой. В некоторые поезда, следующие из Ростова в Минеральные Воды, билетов уже не осталось. На неделе с 8 по 14 июля в этом направлении практически невозможно купить билет в плацкарт. Свободными в трех поездах остались несколько мест в купе, СВ и в вагонах класса «люкс», где билеты стоят более 30 тысяч рублей. Аналогичная ситуация сложится при поездке в Пятигорск: плацкартных мест нет.
Одним из лидеров по количество поездов стал маршрут Ростов-на-Дону — Нижний Новгород. В этом направлении от главной железно-дорожной станции Дона идет шесть поездов, в каждом из которых есть свободные места в плацкарте и купе. Где-то, правда, не распроданы 1-3 билета, а где-то — почти двадцать.
Менее популярное направление для летних поездок среди ростовчан, судя по количеству оставшихся билетов — Уфа. С 8 июня в этот город следуют два поезда. В одном из них 92 свободных места в плацкарте и 58 в купе, а в другом — 13 в плацкарте и 88 в купе, а также 9 свободных мест в СВ.
Также много мест в поездах, следующих в Самару: от1 до 109 свободных мест в плацкарте и до 89 — в купе.
«Сейчас среди туристов, преимущественно авиарейсов, популярен такой тип путешествий: человек приходит в кассу, покупает билет с засекреченным местом назначения и летит туда отдыхать. Думаю, что россиянам тоже не помешала бы такая инициатива, чтобы лучше узнать страну», — отмечает ростовский туроператор Амалия Илина.
Эксперт предлагает ростовчанам отказаться от привычного маршрута вдоль побережья Черного моря, сесть в любой поезд, куда удастся купить билеты, и ехать исследовать родную страну.
«Это будут совсем другие эмоции от поездки», — заверяет туроператор.
Для любителей спонтанных поездок — в ближайшую неделю из Ростова можно будет махнуть в Новосибирск. В поезде осталось еще десять мест в плацкарте и два в купе.
По мнению Амалии Илиной, летний отпуск на море — навязанный с советских времен стереотип.
«В 60-70 санаторный отдых начал активно развиваться на Черноморском побережье, туда стали выдавать путевки. А так как частный отельный бизнес развит не был, попасть на море было вожделенной мечтой чуть ли не каждого советского человека», — замечает туроператор.
Амалия Илина добавляет, что китайцы, японцы, европейцы и даже американцы редко ассоциируют летний отпуск с поездками к морю.
«Сейчас набирают популярность другие виды туризма: гастрономический, образовательный, шоппинговый. Хорошо провести время и отдохнуть от рутины можно, не только валяясь на пляже», — заключает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что время движения на поезде из Ростова в Ейск сократилось на один час.