На море нельзя, в Сибирь: куда можно уехать поездом из Ростова в июле

В эти же даты дончане могут свободно уехать в Казань четырьмя поездами. В каждом из них есть менее 10 свободных мест в плацкарте, около двух десятков билетов продают в купе, а в некоторых поездах можно даже организовать путешествие в СВ втроем и даже вдесятером. Есть свободные места в специальных купе для инвалидов. При этом, чем ближе к концу лета, тем больше в поездах, следующих не к приморским городам, остается нераскупленных билетов.