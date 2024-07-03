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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Цимлянское водохранилище вошло в топ-10 лучших мест для летней рыбалки в России

Названо место для лучшей летней рыбалки в Ростовской области

3 июля 2024, 10:28
Фото: 1MI
Цимлянское водохранилище вошло в топ-10 лучших мест для летней рыбалки в России

Цимлянское водохранилище вошло в список самых рыбных мест в России

Цимлянское водохранилище вошло в топ-10 лучших мест для летней рыбалки в России, рейтинг составлялся платформой tutu.ru.

Помимо Цимлянского водохранилища, в топ попали озеро Байкал, реки Самара и Волга и Кутулукское водохранилище в Самарской области.

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По словам аналитиков, в Ростовской области для рыбалки популярен не только Дон, но и его левый приток — Маныч. Поймать там можно леща, толстолобика, окуня, сельдь, щуку. Но стоит учитывать, что в некоторых местах на Маныче ловля рыбы запрещена.

В Цимлянском водохранилище рыбаки могут рассчитывать на улов в виде карпа, сазана, щуки и окуня.

Ранее рыбак из Ростова рассказал, как летом поймать больше рыбы в Дону.

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#Виктория Прутковская#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цимлянское водохранилище#Река Дон#Рыбалка в Ростовской области#Река Маныч
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