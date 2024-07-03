Названо место для лучшей летней рыбалки в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Помимо Цимлянского водохранилища, в топ попали озеро Байкал, реки Самара и Волга и Кутулукское водохранилище в Самарской области.
По словам аналитиков, в Ростовской области для рыбалки популярен не только Дон, но и его левый приток — Маныч. Поймать там можно леща, толстолобика, окуня, сельдь, щуку. Но стоит учитывать, что в некоторых местах на Маныче ловля рыбы запрещена.
В Цимлянском водохранилище рыбаки могут рассчитывать на улов в виде карпа, сазана, щуки и окуня.
Ранее рыбак из Ростова рассказал, как летом поймать больше рыбы в Дону.