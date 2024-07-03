Названо место для лучшей летней рыбалки в Ростовской области

По словам аналитиков, в Ростовской области для рыбалки популярен не только Дон, но и его левый приток — Маныч. Поймать там можно леща, толстолобика, окуня, сельдь, щуку. Но стоит учитывать, что в некоторых местах на Маныче ловля рыбы запрещена.