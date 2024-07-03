rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В 2023 году платные парковки принесли в городскую казну 57 миллионов рублей

Платные парковки обогатили Ростов на 57 миллионов рублей

3 июля 2024, 09:27
Фото: 1MI
В 2023 году платные парковки принесли в городскую казну 57 миллионов рублей
В 2023 году платные парковки принесли в городскую казну 57 миллионов рублей, сообщили в администрации Ростова.

По словам властей, в прошлом году доходность от платы за парковку составила 3,4 миллиона рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2022 году. Еще больше городская казна получила от штрафов за неоплату парковок — 53,5 миллиона рублей. Рост взысканных штрафов за год увеличился более, чем в 5 раз.

В Ростове разрешат срывать листовки с номеров машин на платных парковках
Узнать подробнее

До 2035 года платные парковки хотят организовать не только в центре города, но и в важных транспортно-пересадочных узлах. Предварительно определены шесть таких территорий с перехватывающими парковками: Главный железнодорожный вокзал, «Красный Аксай», Стройгородок, Сельмаш, Старый Аэропорт, Левобережный (МегаМаг).

Также власти предупредили, что стоимость платных парковок изменится в Ростове-на-Дону.

Также по теме:
Новый способ оплаты хотят ввести на платных парковках РостоваВласти Ростова могут получить в собственность городские платные парковкиСколько стоят платные парковки в Ростове и как на них сэкономить
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за 42-градусной жары
Сегодня, 04:42
Появились кадры крупного пожара в частном секторе Ростова
Вчера, 18:00
Половина проб воды в Ростовской области не соответствует гигиеническим нормам
Вчера, 14:15
Магнитная буря уровня G1 стремительно надвигается на Ростов-на-Дону
Вчера, 10:39
Стоимость платных парковок изменится в Ростове-на-Дону
Вчера, 12:26
Ростовчане предупредили о риске кишечной палочки в родниках
Вчера, 09:20