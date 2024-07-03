Платные парковки обогатили Ростов на 57 миллионов рублей

По словам властей, в прошлом году доходность от платы за парковку составила 3,4 миллиона рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2022 году. Еще больше городская казна получила от штрафов за неоплату парковок — 53,5 миллиона рублей. Рост взысканных штрафов за год увеличился более, чем в 5 раз.