Платные парковки обогатили Ростов на 57 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
По словам властей, в прошлом году доходность от платы за парковку составила 3,4 миллиона рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2022 году. Еще больше городская казна получила от штрафов за неоплату парковок — 53,5 миллиона рублей. Рост взысканных штрафов за год увеличился более, чем в 5 раз.
До 2035 года платные парковки хотят организовать не только в центре города, но и в важных транспортно-пересадочных узлах. Предварительно определены шесть таких территорий с перехватывающими парковками: Главный железнодорожный вокзал, «Красный Аксай», Стройгородок, Сельмаш, Старый Аэропорт, Левобережный (МегаМаг).
Также власти предупредили, что стоимость платных парковок изменится в Ростове-на-Дону.