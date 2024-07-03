Победители конкурса «Имена России» выступят в Кремле

— Хочу пожелать всем участникам ни в коем случае не отказываться от удовольствия быть на сцене, работать на сцене, творить на сцене. Это то, что вы будет вспоминать всю жизнь, и она будет наполняться яркими красками. Это лучшее время, — отметила Анита Цой.