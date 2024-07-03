Победители конкурса «Имена России» выступят в Кремле

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Published Сегодня, 09:49
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С 26 июня по 1 июля более 5 000 юных дарований из разных уголков России встретились в заключительном этапе десятого международного фестиваля детского и юношеского творчества «Имена России». На протяжении 5 дней на базе Донского государственного технического университета участники конкурса в возрасте от 3 до 25 лет представляли вниманию конкурсного жюри творческие номера, соревнуясь в вокальном, сценическом и цирковое искусстве, инструментальном жанре и хореографии.
— В этом году фестиваль встречали в Пятигорске, Владивостоке, Красноярске, Тюмени, Краснодаре, Махачкале, Уфе, Санкт-Петербурге, Севастополе, Волгограде. Участниками отборочных конкурсов стали более 15 000 человек, — рассказал организатор конкурса «Имена России», руководитель проектов Международного фестивального центра «Открытый мир искусства» Юрий Соломатин. — Ежегодно путешествуя по стране в поиске талантов мы знакомимся с невероятными, одаренными ребятами. И для нас большая честь помогать детям развиваться и преодолевать различные барьеры на пути их становления как творческих личностей.
По итогам конкурса были определены 33 победителя, в числе которых 9 творческих коллективов и 24 исполнителя в каждой из представленных номинаций. Помимо решения судейской коллегии по итогам зрительского онлайн-голосования будут определены 300 участников заключительного этапа, которые вместе с основным составом победителей 28 октября выступят в гранд-финале фестиваля-конкурса на сцене Государственного кремлевского дворца в Москве.
Неизменным председателем судейской коллегии на протяжении десяти лет является народная артистка России, учредитель международного фестивального центра «Открытый мир искусства» и народного музыкального театра-студии «Браво-ДГТУ» Анита Цой. На церемонии открытия фестиваля артистка обратилась к конкурсантам с напутственными словами.
— Хочу пожелать всем участникам ни в коем случае не отказываться от удовольствия быть на сцене, работать на сцене, творить на сцене. Это то, что вы будет вспоминать всю жизнь, и она будет наполняться яркими красками. Это лучшее время, — отметила Анита Цой.
Кроме прочего, организаторы мероприятия подготовили для педагогов, наставников и участников фестиваля обширную образовательную программу: профильные мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с ведущими экспертами в сфере культуры.
Напомним, что проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи, патриотическое воспитание, развитие художественного вкуса, приобщение к лучшим традициям музыкальной и сценической культуры. Организатор фестиваля выступают международный фестивальный центр поддержки развития образования, творчества и культуры «Открытый мир искусства», неизменный партнер фестиваля-конкурса «Имена России» Донской государственный технический университет.