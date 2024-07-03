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Posted Сегодня, 19:17

Published Сегодня, 19:17

Modified Сегодня, 19:19

Updated Сегодня, 19:19

Появились кадры упавшего в поле с пшеницей дрона-акулы в Ростовской области

Появились кадры упавшего в поле с пшеницей дрона-акулы в Ростовской области

3 июля 2024, 19:17
Фото: Изображение Шедеврум
Появились кадры упавшего в поле с пшеницей дрона-акулы в Ростовской области
Во время уборочных работ на поле с пшеницей в Ростовской области был обнаружен беспилотный летательный аппарат, видео появилось в местном тг-канале.

В ходе уборки урожая на одном из полей вблизи хутора в Морозовском районе водитель комбайна заметил лежащий в пшенице беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Аграрии тут же остановили уборочные работы в поле. Устройство лежало «на спине», из него вывалился некий блок, из которого виднелись провода. На носовой части беспилотника изображена акулья морда, что является узнаваемой отличительной чертой разработанного на Украине и стоящего на вооружении ВСУ беспилотника ШАРК.

Рабочие не стали близко подходить к находке, поскольку предположили, что на борту у дрона могла находиться взрывчатка.

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Появились кадры упавшего в поле с пшеницей дрона-акулы в Ростовской области
Видео: Изображение Шедеврум

Информации о найденном дроне от официальных органов власти не поступало, в министерстве обороны также не сообщали о сбитом беспилотнике, данные требуют уточнения.

Ранее жители Таганрога сообщили о возможной работе ПВО в городе.

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