Появились кадры упавшего в поле с пшеницей дрона-акулы в Ростовской области

Аграрии тут же остановили уборочные работы в поле. Устройство лежало «на спине», из него вывалился некий блок, из которого виднелись провода. На носовой части беспилотника изображена акулья морда, что является узнаваемой отличительной чертой разработанного на Украине и стоящего на вооружении ВСУ беспилотника ШАРК.