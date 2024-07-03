Появились кадры упавшего в поле с пшеницей дрона-акулы в Ростовской области

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
В ходе уборки урожая на одном из полей вблизи хутора в Морозовском районе водитель комбайна заметил лежащий в пшенице беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Аграрии тут же остановили уборочные работы в поле. Устройство лежало «на спине», из него вывалился некий блок, из которого виднелись провода. На носовой части беспилотника изображена акулья морда, что является узнаваемой отличительной чертой разработанного на Украине и стоящего на вооружении ВСУ беспилотника ШАРК.
Рабочие не стали близко подходить к находке, поскольку предположили, что на борту у дрона могла находиться взрывчатка.
Информации о найденном дроне от официальных органов власти не поступало, в министерстве обороны также не сообщали о сбитом беспилотнике, данные требуют уточнения.
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