Ростовчане работают, но становятся нищими, а от жары взрываются градусники

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
В Ростове-на-Дону зафиксировали температуру выше 60 градусов. Солнце нагрело одну из крыш местных домов. Ростовчанин забрался повыше, чтобы узнать, как разогрелся воздух. Электронный термометр показал +67,3 градуса.
Другие жители города также жалуются на невыносимую жару. Например, салоны автомобилей разогреваются до +69 градусов.
Городские власти рассказали, что за прошлый год платные парковки в Ростове принесли в городской бюджет 3,4 миллиона рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2022 году. При этом в качестве штрафов за неуплату парковки ростовчане заплатили 53,5 миллиона рублей, что в пять раз больше, чем годом ранее.
Власти Ростова-на-Дону планируют дальнейшую модернизацию парковочной системы в городе. До 2035 года в городе хотят организовать стоянки не только в центре, но и в важных транспортно-пересадочных узлах, в таких как Главный железнодорожный вокзал, жилой район «Красный Аксай», Стройгородок, Сельмаш, Старый Аэропорт, улица Левобережная (МегаМаг).
Согласно данным, на 1 января 2024 в Ростове-на-Дону 51,1 тысяча человек попали в категорию малоимущих. Из них примерно 30 тысяч женщин и 21 тысяча мужчин. В донской столице около 3,1 тысячи неимущих пенсионеров и 27,2 тысяч детей из той же категории.
При этом стоит отменить, что 14,9 человек — работающие ростовчане, чей доход не превышает прожиточного минимума. Он в регионе равен 14,3 тысячам рублей. Еще 6,2 тысячи человек — это безработные малоимущие.
Доходы ниже прожиточного минимума зафиксированы примерно у 17,7 тысячи семей. Из них у 13,2 тысяч есть несовершеннолетние дети.