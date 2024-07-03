Ростовчане работают, но становятся нищими, а от жары взрываются градусники

Городские власти рассказали, что за прошлый год платные парковки в Ростове принесли в городской бюджет 3,4 миллиона рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2022 году. При этом в качестве штрафов за неуплату парковки ростовчане заплатили 53,5 миллиона рублей, что в пять раз больше, чем годом ранее.