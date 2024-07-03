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Posted Сегодня, 18:22

Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

Новости о Ростове-на-Дону за 3 июля

Ростовчане работают, но становятся нищими, а от жары взрываются градусники

3 июля 2024, 18:22
Фото: Изображение Шедеврум
Новости о Ростове-на-Дону за 3 июля
В Ростове-на-Дону термометры показали температуру +67 градусов, тем временем платные парковки обогатили городскую казну на 57 миллионов рублей, а число малоимущих уже перевалило 50 тысяч человек.

Невыносимая жара

В Ростове-на-Дону зафиксировали температуру выше 60 градусов. Солнце нагрело одну из крыш местных домов. Ростовчанин забрался повыше, чтобы узнать, как разогрелся воздух. Электронный термометр показал +67,3 градуса.

Другие жители города также жалуются на невыносимую жару. Например, салоны автомобилей разогреваются до +69 градусов.

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Платные парковки

Городские власти рассказали, что за прошлый год платные парковки в Ростове принесли в городской бюджет 3,4 миллиона рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2022 году. При этом в качестве штрафов за неуплату парковки ростовчане заплатили 53,5 миллиона рублей, что в пять раз больше, чем годом ранее.

Власти Ростова-на-Дону планируют дальнейшую модернизацию парковочной системы в городе. До 2035 года в городе хотят организовать стоянки не только в центре, но и в важных транспортно-пересадочных узлах, в таких как Главный железнодорожный вокзал, жилой район «Красный Аксай», Стройгородок, Сельмаш, Старый Аэропорт, улица Левобережная (МегаМаг).

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Малоимущие граждане

Согласно данным, на 1 января 2024 в Ростове-на-Дону 51,1 тысяча человек попали в категорию малоимущих. Из них примерно 30 тысяч женщин и 21 тысяча мужчин. В донской столице около 3,1 тысячи неимущих пенсионеров и 27,2 тысяч детей из той же категории.

При этом стоит отменить, что 14,9 человек — работающие ростовчане, чей доход не превышает прожиточного минимума. Он в регионе равен 14,3 тысячам рублей. Еще 6,2 тысячи человек — это безработные малоимущие.

Доходы ниже прожиточного минимума зафиксированы примерно у 17,7 тысячи семей. Из них у 13,2 тысяч есть несовершеннолетние дети.

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