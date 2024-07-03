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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Ростовчане застряли на обесточенном колесе обозрения в жару

Ростовчане застряли на обесточенном колесе обозрения в жару

3 июля 2024, 13:35
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за отключения электричества перестало работать колесо обозрения, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, в парке Революции пропало электричество, из-за чего остановился аттракцион. Говорится, что в кабинках находятся люди, которые вынуждены в них сидеть в жару.

Добавим, что официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется. Сейчас в городе 35 градусов жары.

Почему пропало электричество, пока остается загадкой.

В Ростове утвердят проект строительства парка аттракционов на левом берегу
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Ранее стало известно, что гостиницу и парк развлечений построят на левом берегу Ростова вместо аквапарка.

Читайте также о том, как часть Морозовского района на Дону оставалась без электричества после атаки дронов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Аттракцион#Жара#Колесо обозрения
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