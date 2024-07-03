Ростовчане застряли на обесточенном колесе обозрения в жару

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
По их словам, в парке Революции пропало электричество, из-за чего остановился аттракцион. Говорится, что в кабинках находятся люди, которые вынуждены в них сидеть в жару.
Добавим, что официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется. Сейчас в городе 35 градусов жары.
Почему пропало электричество, пока остается загадкой.
Ранее стало известно, что гостиницу и парк развлечений построят на левом берегу Ростова вместо аквапарка.
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