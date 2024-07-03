rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за 42-градусной жары

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за 42-градусной жары

3 июля 2024, 04:42
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области в ближайшие дни ожидается очень сильная жара с температурой +42 градуса, сообщили в региональном УМЧС.

Штормовое предупреждение распространяется на период с 3 по 6 июля. В эти дни воздух может прогреться до +42 градусов.

Местных жителей просят не находиться долго на солнце. Стоит выбирать светлую одежду и носить головной убор.

Отмечается, что в этот период не стоит употреблять алкоголь.

Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды
Узнать подробнее

Добавим, что в воскресенье, 7 июля, температура составит +38 градусов. В этот день могут пройти дожди, а ветер усилится до пяти метров в секунду.

В начале следующей недели средняя температура окажется на отметке +34 градуса. В ночное время она будет опускаться до +24 градусов.

Ранее крышу снесло ветром в Ростове на припаркованные машины.

Читайте также:
Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогодыВ Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Штормовое предупреждение#Жара#Температура
Подпишитесь
Появились кадры крупного пожара в частном секторе Ростова
Вчера, 18:00
Половина проб воды в Ростовской области не соответствует гигиеническим нормам
Вчера, 14:15
Магнитная буря уровня G1 стремительно надвигается на Ростов-на-Дону
Вчера, 10:39
Стоимость платных парковок изменится в Ростове-на-Дону
Вчера, 12:26
Ростовчане предупредили о риске кишечной палочки в родниках
Вчера, 09:20