Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за 42-градусной жары

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Штормовое предупреждение распространяется на период с 3 по 6 июля. В эти дни воздух может прогреться до +42 градусов.
Местных жителей просят не находиться долго на солнце. Стоит выбирать светлую одежду и носить головной убор.
Отмечается, что в этот период не стоит употреблять алкоголь.
Добавим, что в воскресенье, 7 июля, температура составит +38 градусов. В этот день могут пройти дожди, а ветер усилится до пяти метров в секунду.
В начале следующей недели средняя температура окажется на отметке +34 градуса. В ночное время она будет опускаться до +24 градусов.
Ранее крышу снесло ветром в Ростове на припаркованные машины.