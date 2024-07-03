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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Малооблачный антициклон стал причиной небывалой жары на юге России и в ее Европейской части

Синоптики предупредили об «экстремальном перегреве» в Ростове из-за жары

3 июля 2024, 10:43
Фото: 1MI
Малооблачный антициклон стал причиной небывалой жары на юге России и в ее Европейской части
Малооблачный антициклон стал причиной небывалой жары на юге России и в ее Европейской части, сообщили синоптики центра «Фобос».

Аномальная жара, установившаяся на юге России, будет на этой неделе усиливаться и выйдет на пик к выходным. В эти дни температура воздуха в Ростове может достигнуть +40 — +42 градусов.

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Причиной знойной жары синоптики называют малооблачный антициклон. Из-за него жара свыше +35 градусов дошла даже до северо-востока Русской равнины.

По словам экспертов «Фобос», начало июля оказалось слишком жарким по меньшей мере за всю эпоху глобального потепления. Сейчас зоне «экстремального перегрева» окажется две трети европейской части России, где расположены 8 из 16 российских городов-миллионников.

«Небывалый зной охватит территорию от Приазовья до отрогов Северного Урала», — заключают синоптики.

Также метеорологи предупредили об экстремальном УФ-излучении в Ростове.

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