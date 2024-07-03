Сотрудница налоговой в Ростове заставила предпринимателя заплатить ей 5 млн руб

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Следствие доказало, в прошлом году сотрудница налоговой инспекции с помощью двух посредников попыталась получить взятку от директора коммерческой организации. Она потребовала от него пять миллионов рублей за принятие решения о снижении недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, выявленной по результатам налоговой проверки в деятельности фирмы.
Действия сотрудницы налоговой и ее сообщников пресекли сотрудники ФСБ. Деньги, которые им передали, изъяли.
На время следствия обвиняемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин хочет добиться ареста экс-председателя суда в Ростове-на-Дону.