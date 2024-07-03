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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

️В Ростове-на-Дону сотрудница налоговой инспекции предстанет перед судом за покушение на получение взятки

Сотрудница налоговой в Ростове заставила предпринимателя заплатить ей 5 млн руб

3 июля 2024, 11:46
Фото: 1MI
️В Ростове-на-Дону сотрудница налоговой инспекции предстанет перед судом за покушение на получение взятки
️В Ростове-на-Дону сотрудница налоговой инспекции предстанет перед судом за покушение на получение взятки, сообщили в Следкоме.

Следствие доказало, в прошлом году сотрудница налоговой инспекции с помощью двух посредников попыталась получить взятку от директора коммерческой организации. Она потребовала от него пять миллионов рублей за принятие решения о снижении недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, выявленной по результатам налоговой проверки в деятельности фирмы.

Действия сотрудницы налоговой и ее сообщников пресекли сотрудники ФСБ. Деньги, которые им передали, изъяли.

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На время следствия обвиняемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин хочет добиться ареста экс-председателя суда в Ростове-на-Дону.

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