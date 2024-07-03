Сотрудница налоговой в Ростове заставила предпринимателя заплатить ей 5 млн руб

Следствие доказало, в прошлом году сотрудница налоговой инспекции с помощью двух посредников попыталась получить взятку от директора коммерческой организации. Она потребовала от него пять миллионов рублей за принятие решения о снижении недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, выявленной по результатам налоговой проверки в деятельности фирмы.