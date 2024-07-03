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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Стала известна точная погода на весь июль в Ростовской области

Стала известна точная погода на весь июль в Ростовской области

3 июля 2024, 15:39
Фото: Изображение Midjourney
Стала известна точная погода на весь июль в Ростовской области

В Ростовской области ожидается очень жаркая погода в июле

В Ростовской области наступила настоящая жара с температурой +40 градусов. Какой будет погода в течение июля, в материале RostovGazeta.

Прогноз погоды на июль

В регионе в последнее время сложилась очень жаркая погода. В региональном УМЧС объявили штормовое предупреждение, так как с 4 по 6 июля температура поднимется до +42 градусов. Осадков в эти дни не будет.

В воскресенье, 7 июля, температура поднимется до +38 градусов. Ожидаются дожди, а ветер будет дуть со скоростью до пяти метров в секунду.

Очень сильной жары не будет со следующей недели, так как температура составит +34 градуса, а ночью опустится до +24 градусов.

Во вторник днем также возможны дожди.

С 9 по 19 июля в регионе будут солнечные дни, с температурой до +31 градуса.

Синоптики прогнозируют, что 20 июля температура воздуха достигнет 28 градусов и будет облачно, после чего выглянет солнце. Такая погода сохранится до 25 числа, а температура вырастет до +33 градусов. На следующий день ожидаются дожди, после чего до конца месяца будет безоблачно, с температурой около +31 градуса.

Какой будет погода в августе

Август в этом году в регионе обещает быть жарким с температурой выше +30 градусов. Метеорологи прогнозируют 28 солнечных дней, два дня с продолжительными дождями и один облачный день. Порывы ветра могут достигать пяти метров в секунду.

Средняя температура в августе будет около 30 градусов, но в некоторые дни может подняться до 33 градусов. Дождливые дни ожидаются 15 и 31 августа, а облачная погода будет 6 числа. Все остальные дни должны быть солнечными.

Добавим, что прогноз составил сервис «Яндекс Погода» на основе данных за прошедшие несколько лет.

Прогноз погоды на сентябрь

В начале сентября ожидается облачная погода, воздух должен прогреться примерно до +26 градусов. С 4 по 6 сентября временами будет выглядывать солнце. С 7 сентября небо затянет облаками. В последующие дни температура опустится до 23 градусов, но возможны солнечные периоды.

С 12 по 15 сентября ожидается облачная погода, а с 16 по 17 числа вновь вернется солнце. Однако на следующий день прогнозируется дождь.

С 19 сентября столбики термометров опустятся до +22 градусов, а к 23 числу ожидается понижение температуры до +20 градусов. Метеорологи также прогнозируют осадки на 24 и 25 сентября.

В конце месяца будет солнечно, с дневной температурой около +18 градусов.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Прогноз#Август#Сентябрь#Июль
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