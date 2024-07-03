Стала известна точная погода на весь июль в Ростовской области

Синоптики прогнозируют, что 20 июля температура воздуха достигнет 28 градусов и будет облачно, после чего выглянет солнце. Такая погода сохранится до 25 числа, а температура вырастет до +33 градусов. На следующий день ожидаются дожди, после чего до конца месяца будет безоблачно, с температурой около +31 градуса.