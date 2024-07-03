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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Полупрозрачные вещи, короткие топы и шорты возглавили топ самых раздражающих вещей летом

Стало известно, какая женская одежда летом раздражает мужчин в Ростове

3 июля 2024, 11:06
Фото: pxhere.com
Полупрозрачные вещи, короткие топы и шорты возглавили топ самых раздражающих вещей летом

Треть ростовчан бесят короткие топы на девушках и шорты на мужчинах

Полупрозрачные вещи, короткие топы и шорты возглавили топ самых раздражающих вещей летом, следует из опроса, проведенного «Авито».

Исследование проводилось среди работающих ростовчан. 26% респонденток признались, что летом их больше всего раздражает, когда коллеги-женщины надевают на работу короткие платья, юбки или шорты. Еще 26% опрошенных не выносят на коллегах тапочки или сланцы. 22% работающих ростовчанок назвали неприемлемым в летнем дресс-коде глубокое декольте у женщин.

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Мужчины больше всего не любят на коллегах пляжную обувь. Такое мнение высказали 22% опрошенных. Еще 18% мужчин протестуют против шорт в дресс-коде летом. 12% респондентов-мужчин признались, что хотят запретить женщинам-коллегам яркий макияж. Перебор с парфюмом раздражает еще 42% опрошенных.

Вне зависимости от гендерной принадлежности, 40% респондентов назвали неприемлемыми прозрачные вещи на работе, 34% — кроп-топы, майки и другие вещи с оголенной талией, 29% — шорты у мужчин.

Лояльно относятся к любым нарядам коллег на работе лишь 34% ростовчан.

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