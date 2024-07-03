Стало известно, какая женская одежда летом раздражает мужчин в Ростове

Исследование проводилось среди работающих ростовчан. 26% респонденток признались, что летом их больше всего раздражает, когда коллеги-женщины надевают на работу короткие платья, юбки или шорты. Еще 26% опрошенных не выносят на коллегах тапочки или сланцы. 22% работающих ростовчанок назвали неприемлемым в летнем дресс-коде глубокое декольте у женщин.