Стало известно, какая женская одежда летом раздражает мужчин в Ростове

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Исследование проводилось среди работающих ростовчан. 26% респонденток признались, что летом их больше всего раздражает, когда коллеги-женщины надевают на работу короткие платья, юбки или шорты. Еще 26% опрошенных не выносят на коллегах тапочки или сланцы. 22% работающих ростовчанок назвали неприемлемым в летнем дресс-коде глубокое декольте у женщин.
Мужчины больше всего не любят на коллегах пляжную обувь. Такое мнение высказали 22% опрошенных. Еще 18% мужчин протестуют против шорт в дресс-коде летом. 12% респондентов-мужчин признались, что хотят запретить женщинам-коллегам яркий макияж. Перебор с парфюмом раздражает еще 42% опрошенных.
Вне зависимости от гендерной принадлежности, 40% респондентов назвали неприемлемыми прозрачные вещи на работе, 34% — кроп-топы, майки и другие вещи с оголенной талией, 29% — шорты у мужчин.
Лояльно относятся к любым нарядам коллег на работе лишь 34% ростовчан.
Ранее врач ростовского онкоцентра предупредила о риске развития рака кожи из-за Солнца.