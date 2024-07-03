Термометры в Ростове показали температуру +67 градусов

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Напомним, что в городе установилась очень жаркая погода. В региональном УМЧС объявили штормовое предупреждение, так как в ближайшие дни воздух должен прогреться до +42 градусов.
Один из ростовчан поднялся на крышу здания и замерил температуру электронным термометром. Он показал +67,3 градуса.
«Это температура на крыше дома в центре Ростова», — заявил местный житель. Пользователи в комментариях написали, что уже столкнулись с подобным.
«Машина стоит на солнце. Вчера нагрелась до +69 в салоне, сегодня +64 градуса», — сообщил один из ростовчан.
«Каждый год публикуют свои перегретые градусники. А рекорда жары, тем не менее, пока нет, потому как есть спецнормы для замеров», — говорится в комментариях.
Ранее стала известна погода в Ростове на весь июль.