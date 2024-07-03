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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Термометры в Ростове показали температуру +67 градусов

Термометры в Ростове показали температуру +67 градусов

3 июля 2024, 12:53
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону на крыше одного из домов температура поднялась до 67 градусов, сообщили местные жители в соцсетях.

Напомним, что в городе установилась очень жаркая погода. В региональном УМЧС объявили штормовое предупреждение, так как в ближайшие дни воздух должен прогреться до +42 градусов.

Один из ростовчан поднялся на крышу здания и замерил температуру электронным термометром. Он показал +67,3 градуса.

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«Это температура на крыше дома в центре Ростова», — заявил местный житель. Пользователи в комментариях написали, что уже столкнулись с подобным.

«Машина стоит на солнце. Вчера нагрелась до +69 в салоне, сегодня +64 градуса», — сообщил один из ростовчан.

«Каждый год публикуют свои перегретые градусники. А рекорда жары, тем не менее, пока нет, потому как есть спецнормы для замеров», — говорится в комментариях.

Ранее стала известна погода в Ростове на весь июль.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Жара#Температура#УМЧС
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