Туроператоры сообщили о забитых пляжах на Черном море и отсутствии билетов на поезда

Отказаться от отдыха туристов заставляет отсутствие билетов на поезда — некоторые раскуплены до августа. На июль может не быть ни мест в плацкарте, ни мест в купе. В турагентствах отмечают: чтобы удовлетворить спрос в этом году, нужно увеличить количество вагонов поездов в 2-3 раза. Но сделать это практически невозможно — пропускная способность железной дороги не позволит. Этот вопрос туроператоры поднимают из года в год, но решить его сейчас не в силах.