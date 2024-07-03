Туроператоры сообщили о забитых пляжах на Черном море и отсутствии билетов на поезда

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Аналитики отмечают, что российских туристов не пугают возможные атаки дронов, многокилометровые очереди на Крымском мосту и непомерно высокие цены на билеты. Курортный сезон в Крыму и на Кавказе уже превысил показатели 2023 года.
Отказаться от отдыха туристов заставляет отсутствие билетов на поезда — некоторые раскуплены до августа. На июль может не быть ни мест в плацкарте, ни мест в купе. В турагентствах отмечают: чтобы удовлетворить спрос в этом году, нужно увеличить количество вагонов поездов в 2-3 раза. Но сделать это практически невозможно — пропускная способность железной дороги не позволит. Этот вопрос туроператоры поднимают из года в год, но решить его сейчас не в силах.
«Билеты раскупаются моментально, их не хватает, особенно, на быстрых поездах. Сначала выбираются быстрые купе, потом быстрые плацкарты, потом медленные купе и за ними медленные плацкарты. Разница во времени из Москвы до Сочи от 24 часов до 40. Понятно, что люди предпочитают провести в поезде хотя бы 24 часа, а не 40. Это проблема, но в этом году она не решится», — констатирует гендиректор туристической компании Сергей Ромашкин.
Еще одна причина отказа туристов от отдыха на Черном море — дорогие и забитые под отказ отели. Уже сейчас гостиницы по Черноморскому побережью заполнены на 85-90%. В Крыму в июне этот показатель достигал 80%. При этом стоимость отдыха в обычных отелях Сочи, Крыма и Анапы может сравниться с ценами в лучших гостиницах Турции и Египта. Но добраться в Анталию или Хургаду может оказаться проблематичнее, чем на российский курорты. Авиабилеты подорожали в несколько раз.
Ранее сообщалось, что стоимость путевок в детские лагеря резко выросла в России.