rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Уголовное наказание призвали ввести после детского конкурса красоты в Ростове

Уголовное наказание призвали ввести после детского конкурса красоты в Ростове

3 июля 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
Уголовное наказание призвали ввести после детского конкурса красоты в Ростове

Общественник призвал запретить детские конкурсы красоты после скандала в Ростове

Проведение конкурсов красоты с участием несовершеннолетних должно быть уголовно наказуемо, такое предложение председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Ветров обратил внимание на недавний скандал с детским конкурсом красоты в Ростове. Девочки-подростки дефилировали в купальниках в парке 1 Мая. Общественника возмутило, что юные модели были накрашены и полуобнажены перед взрослыми мужчинами, а также принимали «сексуализированные позы».

Скандал произошел в Ростове из-за моделей в купальниках на детском конкурсе красоты
Узнать подробнее

Ветров призвал ввести уголовное наказание за такие мероприятия. По его словам, детские конкурсы красоты противоречат нормам морали и традиционным ценностям.

Организатором конкурса красоты выступала компания «Имидж Элит». Ее гендиректор Михаил Степура заявлял, что в парке 1 Мая проходили два конкурса красоты — «Детская супермодель России» и «Лучшая модель Юга России». В последнем участвовали девушки в возрасте от 15 до 21 года. На разлетевшихся в Сети фото были именно они.

Читайте также:
В ходе ракетного удара по Севастополю пострадала жительница Ростовской областиШтраф за недовыпуск автобусов могут ввести для перевозчиков в Ростовской областиРостовчан травят ксилолом, пока зэки чинят трамваи
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за 42-градусной жары
Сегодня, 04:42
Появились кадры крупного пожара в частном секторе Ростова
Вчера, 18:00
Половина проб воды в Ростовской области не соответствует гигиеническим нормам
Вчера, 14:15
Магнитная буря уровня G1 стремительно надвигается на Ростов-на-Дону
Вчера, 10:39
Стоимость платных парковок изменится в Ростове-на-Дону
Вчера, 12:26
Ростовчане предупредили о риске кишечной палочки в родниках
Вчера, 09:20