Уголовное наказание призвали ввести после детского конкурса красоты в Ростове

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Ветров обратил внимание на недавний скандал с детским конкурсом красоты в Ростове. Девочки-подростки дефилировали в купальниках в парке 1 Мая. Общественника возмутило, что юные модели были накрашены и полуобнажены перед взрослыми мужчинами, а также принимали «сексуализированные позы».
Ветров призвал ввести уголовное наказание за такие мероприятия. По его словам, детские конкурсы красоты противоречат нормам морали и традиционным ценностям.
Организатором конкурса красоты выступала компания «Имидж Элит». Ее гендиректор Михаил Степура заявлял, что в парке 1 Мая проходили два конкурса красоты — «Детская супермодель России» и «Лучшая модель Юга России». В последнем участвовали девушки в возрасте от 15 до 21 года. На разлетевшихся в Сети фото были именно они.