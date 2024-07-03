Уголовное наказание призвали ввести после детского конкурса красоты в Ростове

Организатором конкурса красоты выступала компания «Имидж Элит». Ее гендиректор Михаил Степура заявлял, что в парке 1 Мая проходили два конкурса красоты — «Детская супермодель России» и «Лучшая модель Юга России». В последнем участвовали девушки в возрасте от 15 до 21 года. На разлетевшихся в Сети фото были именно они.